Кабмин ввел жесткие запреты для украинских школ: в списке оружие, ножи и энергетики

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования. Соответствующее решение было принято 15 января, сообщили в Министерстве образования и науки.

Согласно утвержденному списку, в школы запрещено проносить огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, включая ножи, луки, арбалеты, кастеты и нунчаки. Под запрет также подпадает имитация оружия — макеты, муляжи, игрушки и любые устройства, внешне похожие на оружие.

Кроме того, запрещены боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические изделия, устройства для отстрела резиновых пуль, газовые баллончики и электрошокеры. В перечень опасных предметов вошли специальные средства вроде наручников и дубинок, а также инструменты — молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки и легковоспламеняющиеся вещества.

Отдельным пунктом указаны наркотические и психотропные вещества, алкоголь, табачные изделия, электронные сигареты, устройства для нагревания табака без его сгорания, а также энергетические напитки.

В Министерстве образования подчеркнули, что ограничения не распространяются на предметы, которые используются в учебном процессе, во время спортивных занятий, воспитательных мероприятий или в других образовательных целях "при условии контроля ответственных лиц".

"Решение принято с целью повышения безопасности участников образовательного процесса и во исполнение требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования", — подчеркнуто в сообщении.

Отметим, что решение Кабмина было принято на фоне резонансного инцидента в одной из киевских школ. Утром 12 января ученик девятого класса пришел на занятия с ножом и напал на учительницу и одноклассника – оба пострадавших получили тяжелые ранения.

Действия 14-летнего ученика правоохранительные органы квалифицировали как покушение на убийство. В Киевской городской прокуратуре заявили, что суд избрал нападавшему меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога.