Без права застави: на Закарпатті сина депутата взяли під варту за підозрою в нападі, — ЗМІ

Журналіст Віталій Глагола стверджує, що суд відправив сина депутата Закарпатської облради під варту без права внесення застави. За його словами, 17-річний юнак підозрюється в побитті людини біля ресторану в Мукачево у січні.

Про затримання сина депутата Закарпатської обласної ради повідомив 19 січня журналіст Віталій Глагола. До того, 16 грудня, Закарпатська обласна прокуратура повідомляла про підозри 17-річному юнаку та двом 22-річним чоловікам у хуліганському нападі на 20-річного хлопця в Мукачево у новорічну ніч, не називаючи імен. Віталій Глагола стверджував, що мова про сина депутата, Андрія Горвата.

"Андрію Горвату, сину депутата Закарпатської обласної ради, суд обрав тримання під вартою без можливості внесення застави. Повнолітньому спільнику обрали аналогічний запобіжний захід", — розповів журналіст.

За його словами, обох підозрюваних взяли під варту після оголошення ухвали в залі суду, а щодо третього фігуранта розгляд не відбувся, оскільки адвокати заявили відвід судді.

За даними журналіста, інцидент стався біля мукачівського ресторану-бару "Оркестр".

Депутат Закарпатської обласної ради Георгій Горват на момент публікації новини не коментував інформацію ЗМІ щодо бійки в ресторані Мукачево.

В прокуратурі розповідали, що підозрювані напали на юнака перед входом у ресторан і завдавали йому ударів по голові та тілу, зокрема й різними предметами. Потерпілий звернувся до правоохоронців 7 січня.

Усім трьом підозрюваним у нападі інкриміновано хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета (ч. 4 ст. 296 КК України).

Син депутата підозрюється в кількох злочинах

"Стосовно одного з підозрюваних у Мукачівському міськрайонному суді наразі вже слухається справа за обвинуваченням його у грабежі. Тоді юнак зі спільником відібрав у дівчини всі заощадження — 5 100 євро та 4 000 грн, які потерпіла відклала на житло", — зазначили в пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

За словами Віталія Глаголи, бійка біля ресторану в Мукачево є третьою справою, в якій фігурує Андрій Горват. За його даними, в серпні 2025 року в Ужгороді затримали Максима Гаврильця 2005 року народження, в якого вилучили викрадені під час розбійного нападу гроші, і підозрюваний стверджував, що до грабежу його підбурив Горват. Тоді, за інформацією ЗМІ, син депутата потрапив у слідчий ізолятор тимчасового тримання, з якого вийшов 14 серпня під 10 млн грн застави.

Крім того, Глагола стверджує, що 12 жовтня 2025 року у Горвата виникла словесна суперечка з товаришем в ресторані McDonald’s у Мукачеві, після якої син депутата на вулиці нібито завдав опоненту удару ножем у нижню частину спини.

"Інцидент не отримав розголосу. Потерпілий не звертався до поліції, оскільки сторони були друзями родин", — пише журналіст.

У січні 2024 року на подвір'я закарпатського депутата від партії "Батьківщина" Георгія Горвата прилетіла граната. До того, навесні 2023 року, на подвір'ї одного з закладів Мукачева підпалили автомобіль дружини Горвата, за кермом якого в той день був він сам.