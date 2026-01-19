Без права залога: на Закарпатье сына депутата взяли под стражу по подозрению в нападении, — СМИ

Журналист Виталий Глагола утверждает, что суд отправил сына депутата Закарпатского облсовета под стражу без права внесения залога. По его словам, 17-летний юноша подозревается в избиении человека возле ресторана в Мукачево в январе.

О задержании сына депутата Закарпатского областного совета сообщил 19 января журналист Виталий Глагола. До того, 16 декабря, Закарпатская областная прокуратура сообщала о подозрениях 17-летнему юноше и двум 22-летним мужчинам в хулиганском нападении на 20-летнего парня в Мукачево в новогоднюю ночь, не называя имен. Виталий Глагола утверждал, что речь о сыне депутата, Андрея Горвата.

"Андрею Горвату, сыну депутата Закарпатского областного совета, суд избрал содержание под стражей без возможности внесения залога. Совершеннолетнему сообщнику избрали аналогичную меру пресечения", — рассказал журналист.

По его словам, обоих подозреваемых взяли под стражу после оглашения решения в зале суда, а в отношении третьего фигуранта рассмотрение не состоялось, поскольку адвокаты заявили отвод судьи.

По данным журналиста, инцидент произошел возле мукачевского ресторана-бара "Оркестр".

Депутат Закарпатского областного совета Георгий Горват на момент публикации новости не комментировал информацию СМИ относительно драки в ресторане Мукачево.

Журналист Глагола сообщил о задержании Андрея Горвата без права внесения залога Фото: скриншот

В прокуратуре рассказывали, что подозреваемые напали на юношу перед входом в ресторан и наносили ему удары по голове и телу, в том числе и различными предметами. Пострадавший обратился к правоохранителям 7 января.

Всем трем подозреваемым в нападении инкриминируется хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Сын депутата подозревается в нескольких преступлениях

"В отношении одного из подозреваемых в Мукачевском горрайонном суде сейчас уже слушается дело по обвинению его в грабеже. Тогда юноша с сообщником отобрал у девушки все сбережения — 5 100 евро и 4 000 грн, которые потерпевшая отложила на жилье", — отметили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

По словам Виталия Глаголы, драка возле ресторана в Мукачево является третьим делом, в котором фигурирует Андрей Горват. По его данным, в августе 2025 года в Ужгороде задержали Максима Гаврильца 2005 года рождения, у которого изъяли похищенные во время разбойного нападения деньги, и подозреваемый утверждал, что к грабежу его подстрекал Горват. Тогда, по информации СМИ, сын депутата попал в следственный изолятор временного содержания, из которого вышел 14 августа под 10 млн грн залога.

Кроме того, Глагола утверждает, что 12 октября 2025 года у Горвата возникла словесная перепалка с товарищем в ресторане McDonald's в Мукачево, после которой сын депутата на улице якобы нанес оппоненту удар ножом в нижнюю часть спины.

"Инцидент не получил огласки. Пострадавший не обращался в полицию, поскольку стороны были друзьями семей", — пишет журналист.

Напомним, бывшая жена народного депутата от ОПЗЖ Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубарь, написала на него заявление в полицию. Она утверждает, что экс-супруг избивал ее во времена семейной жизни, а потом угрожал и преследовал.

В январе 2024 года во двор закарпатского депутата от партии "Батькивщина" Георгия Горвата прилетела граната. До того, весной 2023 года, во дворе одного из заведений Мукачево подожгли автомобиль жены Горвата, за рулем которого в тот день был он сам.