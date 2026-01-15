Бил, преследовал и угрожал: экс-супруга Левочкина написала на него заявление в полицию, детали

15 января на своей странице в Instagram бывшая жена народного депутата от ОПЗЖ Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубарь, обнародовала пост, в котором заявила, что до сих пор не смогла урегулировать отношения с бывшим мужем и поэтому подала на него заявления в полицию. По ее словам, речь идет о ряде серьезных правонарушений, совершенных Левочкиным в течение их совместной жизни и после развода.

В заметке Зинаида Кубарь подробно перечислила уголовные статьи, по которым подала заявления, в частности:

принуждение к "восстановлению семейных отношений" (ст. 151-2 УКУ);

домашнее насилие (ст. 126-1 УКУ);

нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 182 УКУ) ;

а также похищение имущества (ст. 289 УКУ).

В частности, бывший муж Кубар присылал новому избраннику ее видео, угонял ее авто, а во времена семейной жизни неоднократно применял физическую силу.

"Сергей позволил себе неслыханное: он присылал "взрослые" видео, сделанные без моего разрешения во время нашего совместного проживания в прошлом, моему нынешнему мужу. Это невероятная низость. Я не могу представить, как нормальный человек такое делает", — пишет женщина.

Она утверждает, что эти действия сопровождались психологическим давлением, угрозами, преследованием и даже влиянием на ее нынешнего мужа.

Также женщина имеет все необходимые справки и зафиксированные вызовы полиции, подтверждающие факты насилия, а также записи и доказательства других правонарушений. Она подчеркнула, что готова предоставить эти материалы журналистам, чтобы обеспечить максимально объективное рассмотрение дела.

В своей заметке она объяснила, что ранее старалась не выносить конфликт в публичную плоскость, надеясь оставить прошлое позади. Однако по ее словам, Левочкин продолжает считать ее своей "собственностью" и пытается контролировать ее жизнь, а границ для его действий, по ее оценке, не существует.

Отдельно художница коснулась ситуации с нынешним мужем военнослужащим ГПСУ и участником боевых действий Владиславом Шевченко. В частности, в прошлом году Левочкин якобы организовал его перевод в другую воинскую часть в Одессе.

"Сергею Левочкину пока удается свой замысел. Мой муж отправлен в другую воинскую часть, которая находится в Одессе. Что с ним дальше будет, я не знаю. К сожалению, огласка ситуации не привела к реакции руководства ГПСУ, которое подписало этот проплаченный приказ. Последствия могут быть ужасными. Поэтому я решила пойти законным путем и рассказать все", — отмечает женщина.

Что Левочкин ответил на обвинения бывшей жены

По данным издания "Tabloid", в ответ на обвинения бывшей жены на своей странице в X Сергей Левочкин опубликовал якобы цитату от имени своих детей.

В частности, в заметке от имени дочери Елены Левочкиной говорилось: "То, о чем сегодня заявила Зинаида, не соответствует действительности. Я хочу, чтобы все знали: то, что она говорит о папе — ложь от первой до последней буквы. Мы с братом и папой давно не имеем ничего общего с мамой".

Левочкин ответил на обвинения бывшей женщины Фото: Скриншот

Сейчас этот пост отсутствует на его странице.

Напомним, что ранее экс-супруга нардепа ОПЗЖ Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубарь, заявила об угрозах в свой адрес и своего партнера-военнослужащего. По ее словам, кадровые решения относительно места службы ее любимого принимались под влиянием Левочкина.

Также Фокус писал, что АРМА продала 460 га земли в Карпатах бывшему главе Администрации президента Виктора Януковича, нардепу от ОПЗЖ Сергею Левочкину.