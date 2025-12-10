"Я задела его мужское эго": экс-супруга нардепа ОПЗЖ Левочкина заявила об угрозах и слежке

Экс-жена нардепа ОПЗЖ Сергея Левочкина, художница Зинаида Кубарь, заявила об угрозах в свой адрес и своего партнера-военнослужащего. По ее словам, кадровые решения относительно места службы ее любимого принимались под влиянием Левочкина, формально через приказ председателя ГПСУ Сергея Дайнека.

Как сообщает сама Зинаида Кубар на своей странице в Instagram, она длительное время получала сообщения с угрозами и унижением от бывшего мужа. Художница отметила, что Левочкин прямо намекал на возможные проблемы для ее партнера в военной службе, а также организовал слежку за ней.

Также Кубар подчеркнула, что ее отношения с Левочкиным давно завершены, однако политик продолжает попытки контролировать ситуацию.

"Сергей не понял и не принял, что я не его собственность. В течение длительного времени я получала от Левочкина сообщения с угрозами, унижением и прямыми намеками на то, что моего партнера могут "наказать службой"", — написала художница.

Она рассказала, что сейчас ее путь связан с работой с военными, ветеранами, волонтерской деятельностью и художественными проектами, в частности через проект Art Rehub, основанный в 2015 году. Кубар подчеркнула, что искусство для нее является способом поддержать защитников Украины: "Силой искусства я пытаюсь вернуть людям, которые спасают Украину, веру в свет и жизнь. Иногда это удается, что наполняет меня счастьем".

Художница также подробно описала случай с переводом ее партнера, военнослужащего, в другое подразделение без его присутствия и согласования. По ее словам, командиры были шокированы таким решением.

"Моего любимого, военного, внезапно без его присутствия и запроса переводят в другое подразделение. Решения приняты в тени, без объяснения. Решение пришло "с самого верха"", — сообщила Кубар, подчеркнув, что это точно не случайность.

В своей заметке она также подняла вопрос влияния политиков на кадровые решения в силовых структурах Украины. По ее словам. даже маргинальные пророссийские политики могут пытаться вмешиваться в жизнь людей и управлять их службой. Она подчеркнула, что такие действия недопустимы: военнослужащие имеют право на безопасное и справедливое служение, свободное от давления и коррупционного влияния.

Зинаида Кубар подчеркнула, что главной темой ее публикации является не личная жизнь, а защита прав военных. Она призвала к прозрачности и контролю, чтобы политики не могли влиять на кадровые решения и вмешиваться в частную жизнь граждан.

"Ведь люди, которые стали на защиту Украины, имеют неоспоримое право быть свободными от грязного и коррупционного влияния, от системы взяток, которые некоторые готовы раздавать генералам, чтобы управлять судьбой живых людей", — написала художница.

Стоит отметить, что на момент публикации новости бывший муж художницы и пресс-служба ГПСУ не предоставили комментариев на ее заявление.

Напомним, что в июле 2022 года народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Сергей Левочкин впервые вернулся в Украину с начала полномасштабной войны, а через неделю снова покинул страну, вероятно, воспользовавшись своим статусом нардепа.

Также Фокус писал, что народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене, могут экстрадировать из Дубая в Украину.