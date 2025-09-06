Нардепа от ОПЗЖ Христенко, которого подозревают в госизмене, могут экстрадировать в Украину из Дубая

Народного депутата Федора Христенко от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ), которого подозревают в государственной измене, могут экстрадировать из Дубая, где он живет после побега, в Украину.

Процедура экстрадиции может состояться уже в ближайшие дни. Об этом вечером 5 сентября сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах и среди политиков.

Федора Христенко объявили в розыск

Народного депутата Федора Христенко 13 августа Служба безопасности Украины объявила в розыск. Политика подозревают во влиянии на детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Правоохранители избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Также Христенко объявлено о подозрении по следующим статьям:

по частям 1 и 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

части 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Если будет доказана вина, нардепа ОПЗЖ может ждать максимальное наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет или пожизненно — с конфискацией имущества.

Христенко сбежал и живет за границей

Накануне начала полномасштабного вторжения России в Украину нардеп Федор Христенко выехал за границу и с тех пор не возвращался обратно. В марте 2025 года расследователи Bihus.Info обнародовали информацию, что в декларации за 2023 год Христенко говорится о том, что он проживает в ОАЭ, где арендует гостиничный номер. Там нардеп живет вместе с семьей.

Летом 2022 года журналисты именно в ОАЭ обнаружили 3 элитных автомобиля, которые оформлены на жену Христенко.

Также расследование продемонстрировало, что Христенко владеет квартирой в Варшаве.

Напомним, 22 июля СБУ сообщила, что во время обысков у родственников Федора Христенко были обнаружены секретные документы, касающиеся работы НАБУ. В документации в частности содержались досье детективов, а также результаты слежки за подозреваемыми по коррупционным делам.

В июле также пресс-служба СБУ сообщила, что нардеп от ОПЗЖ Христенко мог влиять на детективов НАБУ.