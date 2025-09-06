Нардепа від ОПЗЖ Христенка, якого підозрюють у держзраді, можуть екстрадувати в Україну з Дубаю

Народного депутата Федора Христенка від забороненої партії "Опозиційна платформа — за життя" (ОПЗЖ), якого підозрюють у державній зраді, можуть екстрадувати з Дубаю, де він мешкає після втечі, до України.

Процедура екстрадиції може відбутися вже найближчими днями. Про це увечері 5 вересня повідомило видання "Українська правда" з посиланням на кілька джерел у правоохоронних органах та серед політиків.

Федора Христенка оголосили в розшук

Народного депутата Федора Христенка 13 серпня Служба безпеки України оголосила у розшук. Політика підозрюють у впливі на детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Правоохоронці обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також Христенку оголошено про підозру за наступними статтями:

за частинами 1 і 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частиною 2 статті 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Якщо буде доведено провину, на нардепа ОПЗЖ може чекати максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до п'ятнадцяти років або довічно — з конфіскацією майна.

Христенко втік та живе за кордоном

Напередодні початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нардеп Федір Христенко виїхав за кордон й відтоді не повертався назад. У березні 2025 року розслідувачі Bihus.Info оприлюднили інформацію, що у декларації за 2023 рік Христенка йдеться про те, що він проживає в ОАЕ, де орендує готельний номер. Там нардеп мешкає разом з сім'єю.

Влітку 2022 року журналісти саме в ОАЕ виявили 3 елітні автомобілі, які оформлені на дружину Христенка.

Також розслідування продемонструвало, що Христенко володіє квартирою у Варшаві.

Нагадаємо, 22 липня СБУ повідомила, що під час обшуків у родичів Федора Христенка було виявлено секретні документи, які стосуються роботи НАБУ. У документації зокрема містилися досьє детективів, а також результати стеження за підозрюваними у корупційних справах.

У липні також пресслужба СБУ повідомила, що нардеп від ОПЗЖ Христенко міг впливати на детективів НАБУ.