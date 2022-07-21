Левочкин вернулся в Украину впервые с 24 февраля и снова уехал спустя неделю, — "Схемы" (фото)

Политик пересек границу в компании своих коллег из ОПЗЖ — Григория Суркиса и Александра Пузанова. Выехать за рубеж им помог статус нардепа.

Народный депутат из запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Сергей Левочкин в июле вернулся в Украину впервые с начала полномасштабной войны. Спустя неделю он снова покинул страну, вероятно, воспользовавшись своим статусом нардепа. Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы", передает "Радио Свобода".

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Авторы расследования рассказали, что Левочкин покинул Украину 10 февраля. Источники журналистов отметили, что нардеп пробыл в Украине с 6 по 13 июля, после чего снова выехал из страны в компании коллег по ОПЗЖ — Григория Суркиса и Александра Пузанова. Согласно данным Верховной Рады, Левочкин, Суркис и Пузанов приняли участие в голосованиях, проводившихся в парламенте 8 и 9 июля.

13 июля, по данным источников проекта, нардепы покинули Украину через границу с Польшей.

Уже 20 июля эти парламентарии, а также нардеп, член депутатской группы "За будущее" Александр Герега вместе с президентом "Динамо" Игорем Суркисом были замечены на футбольном матче киевского клуба против стамбульского "Фенербахче", который прошел на стадионе в польском городе Лодзь.

"Схемы" отметили, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины Левочкин пропал из публичного пространства и не выступал с заявлениями, посвященными вторжению российских войск. По данным журналистов, нардеп с 10 февраля проживает на семейной вилле на юге Франции вместе со своей сестрой, парламентарием из ОПЗЖ Юлией Левочкиной.

В Государственной пограничной службе Украины объяснили расследователям, что в июле 49-летний Левочкин и другие политики имели право покинуть страну, так как это им позволяет статус народного депутата. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст.23 ч.1 п. 13) освобождает нардепов от мобилизации, а постановление Кабинета министров Украины №57 (п.2-6) содержит правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2019 года, Левочкин вместе со своей сестрой Юлией были одними из основных доноров запрещенной судом партии ОПЗЖ. Также на счета политической силы средства переводили братья Суркисы.

Также мы писали, что "Оппозиционная платформа — За жизнь" подала апелляцию на решение суда о своем запрете. Жалобу рассмотрит Кассационный административный суд Верховного суда Украины — вердикт, который будет вынесен им в будущем, не будет подлежать обжалованию.