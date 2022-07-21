Льовочкін повернувся в Україну вперше з 24 лютого і знову виїхав за тиждень, — "Схеми" (фото)

Політик перетнув кордон у компанії своїх колег з ОПЗЖ — Григорія Суркіса та Олександра Пузанова. Виїхати за кордон їм допоміг статус нардепа.

Народний депутат із забороненої в Україні партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін у липні повернувся до України вперше з початку повномасштабної війни. Через тиждень він знову залишив країну, мабуть, скориставшись своїм статусом нардепа. Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми", повідомляє "Радіо Свобода".

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Автори розслідування розповіли, що Льовочкін залишив Україну 10 лютого. Джерела журналістів зазначили, що нардеп пробув в Україні з 6 по 13 липня, після чого знову виїхав із країни в компанії колег з ОПЗЖ — Григорія Суркіса та Олександра Пузанова. За даними Верховної Ради, Льовочкін, Суркіс та Пузанов взяли участь у голосуваннях, що проводились у парламенті 8 та 9 липня.

13 липня, за даними джерел проєкту, нардепи залишили Україну через кордон із Польщею.

Вже 20 липня ці парламентарії, а також нардеп, член депутатської групи "За майбутнє" Олександр Герега разом із президентом "Динамо" Ігорем Суркісом були помічені на футбольному матчі київського клубу проти стамбульського "Фенербахче", який пройшов на стадіоні у польському місті Лодзь.

"Схеми" зазначили, що після початку повномасштабної війни РФ проти України Льовочкін зник із публічного простору і не виступав із заявами, присвяченими вторгненню російських військ. За даними журналістів, нардеп з 10 лютого проживає на сімейній віллі на півдні Франції разом зі своєю сестрою, парламентаркою з ОПЗЖ Юлією Льовочкіною.

У Державній прикордонній службі України пояснили розслідувачам, що в липні 49-річний Льовочкін та інші політики мали право покинути країну, оскільки це їм дозволяє статус народного депутата. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (ст. 23 ч. 1 п. 13) звільняє нардепів від мобілізації, а постанова Кабінету Міністрів України №57 (п. 2-6) містить правила перетину державного кордону громадянами України.

Нагадаємо, станом на вересень 2019 року Льовочкін разом зі своєю сестрою Юлією були одними з основних донорів забороненої судом партії ОПЗЖ. Також на рахунки політичної сили кошти переказували брати Суркіси.

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