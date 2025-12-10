"Я зачепила його чоловіче его": ексдружина нардепа ОПЗЖ Льовочкіна заявила про погрози та стеження

Ексдружина нардепа ОПЗЖ Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар, заявила про погрози на свою адресу та свого партнера-військовослужбовця. За її словами, кадрові рішення щодо місця служби її коханого ухвалювалися під впливом Льовочкіна, формально через наказ голови ДПСУ Сергія Дайнека.

Як повідомляє сама Зінаїда Кубар на своїй сторінці в Instagram, вона тривалий час отримувала повідомлення з погрозами та приниженням від колишнього чоловіка. Художниця зазначила, що Льовочкін прямо натякав на можливі проблеми для її партнера у військовій службі, а також організував стеження за нею.

Також Кубар підкреслила, що її стосунки з Льовочкіним давно завершені, однак політик продовжує спроби контролювати ситуацію.

"Сергій не зрозумів і не прийняв, що я не його власність. Упродовж тривалого часу я отримувала від Льовочкіна повідомлення з погрозами, приниженням і прямими натяками на те, що мого партнера можуть "покарати службою"", — написала художниця.

Вона розповіла, що зараз її шлях пов’язаний із роботою з військовими, ветеранами, волонтерською діяльністю та мистецькими проєктами, зокрема через проєкт Art Rehub, заснований у 2015 році. Кубар наголосила, що мистецтво для неї є способом підтримати захисників України: "Силою мистецтва я намагаюсь повернути людям, які рятують Україну, віру у світло і життя. Іноді це вдається, що сповнює мене щастям".

Художниця також детально описала випадок з переведенням її партнера, військовослужбовця, в інший підрозділ без його присутності та погодження. За її словами, командири були шоковані таким рішенням.

"Мого коханого, військового, раптово без його присутності та запиту переводять в інший підрозділ. Рішення ухвалені в тіні, без пояснення. Рішення прийшло "з самого верху"", — повідомила Кубар, підкресливши, що це точно не випадковість.

У своєму дописі вона також порушила питання впливу політиків на кадрові рішення у силових структурах України. За її словами. навіть маргінальні проросійські політики можуть намагатися втручатися у життя людей та керувати їхньою службою. Вона підкреслила, що такі дії є неприпустимими: військовослужбовці мають право на безпечне і справедливе служіння, вільне від тиску та корупційного впливу.

Зінаїда Кубар наголосила, що головною темою її публікації є не особисте життя, а захист прав військових. Вона закликала до прозорості та контролю, щоб політики не могли впливати на кадрові рішення та втручатися в приватне життя громадян.

"Адже люди, які стали на захист України, мають беззаперечне право бути вільними від брудного і корупційного впливу, від системи хабарів, які дехто ладен роздавати генералам, щоб керувати долею живих людей", — написала художниця.

Варто зазначити, що на момент публікації новини колишній чоловік художниці та пресслужба ДПСУ не надали коментарів на її заяву.

Нагадаємо, що у липні 2022 року народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін вперше повернувся до України з початку повномасштабної війни, а через тиждень знову залишив країну, ймовірно, скориставшись своїм статусом нардепа.

Також Фокус писав, що народного депутата від забороненої ОПЗЖ Федора Христенка, підозрюваного у державній зраді, можуть екстрадувати з Дубаю до України.