Бив, переслідував та погрожував: ексдружина Льовочкіна написала на нього заяву до поліції, деталі

15 січня на своїй сторінці в Instagram колишня дружина народного депутата від ОПЗЖ Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар, оприлюднила пост, у якому заявила, що досі не змогла врегулювати стосунки з колишнім чоловіком і через це подала на нього заяви до поліції.

У дописі Зінаїда Кубар детально перелічила кримінальні статті, за якими подала заяви, зокрема:

примушення до "відновлення сімейних стосунків" (ст. 151-2 ККУ);

домашнє насильство (ст. 126-1 ККУ);

порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 ККУ) ;

а також викрадення майна (ст. 289 ККУ).

Зокрема, колишній чоловік Кубар надсилав новому обранцю її відео, викрадав її авто, а за часів сімейного життя неодноразово застосовував фізичну силу.

"Сергій дозволив собі нечуване: він присилав "дорослі" відео, зроблені без мого дозволу під час нашого спільного проживання у минулому, моєму теперішньому чоловікові. Це неймовірна ницість. Я не можу уявити, як нормальна людина таке робить", — пише жінка.

Вона стверджує, що ці дії супроводжувалися психологічним тиском, погрозами, переслідуванням і навіть впливом на її нинішнього чоловіка.

Також жінка має усі необхідні довідки та зафіксовані виклики поліції, які підтверджують факти насильства, а також записи та докази інших правопорушень. Вона підкреслила, що готова надати ці матеріали журналістам, щоб забезпечити максимально об’єктивний розгляд справи.

У своєму дописі вона пояснила, що раніше намагалася не виносити конфлікт у публічну площину, сподіваючись залишити минуле позаду. Проте, за її словами, Льовочкін продовжує вважати її своєю "власністю" та намагається контролювати її життя, а меж для його дій, за її оцінкою, не існує.

Окремо художниця торкнулася ситуації з нинішнім чоловіком військовослужбовцем ДПСУ та учасником бойових дій Владиславом Шевченком. Зокрема, минулого року Льовочкін нібито організував його переведення до іншої військової частини в Одесі.

"Сергію Льовочкіну поки вдається свій задум. Мого чоловіка відправлено в іншу військову частину, яка знаходиться в Одесі. Що з ним далі буде, я не знаю. На жаль, розголос ситуації не призвів до реакції керівництва ДПСУ, яке підписало цей проплачений наказ. Наслідки можуть бути жахливими. Тому я вирішила піти законним шляхом та розповісти все", — зазначає жінка.

Що Льовочкін відповів на звинувачення колишньої жінки

За даними видання "Tabloid", у відповідь на звинувачення колишньої дружини на своїй сторінці в X Сергій Льовочкін опублікував нібито цитату від імені своїх дітей.

Зокрема, у дописі від імені доньки Олени Льовочкіної йшлося: "Те, про що сьогодні заявила Зінаїда, не відповідає дійсності. Я хочу, щоб усі знали: те, що вона говорить про тата — брехня від першої до останньої букви. Ми з братом і татом давно не маємо нічого спільного з мамою".

Льовочкін відповів на звинувачення колишньої жінки Фото: Скриншот

Наразі цей пост відсутній на його сторінці.

Нагадаємо, що раніше ексдружина нардепа ОПЗЖ Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар, заявила про погрози на свою адресу та свого партнера-військовослужбовця. За її словами, кадрові рішення щодо місця служби її коханого ухвалювалися під впливом Льовочкіна.

Також Фокус писав, що АРМА продала 460 га землі в Карпатах колишньому главі Адміністрації президента Віктора Януковича, нардепу від ОПЗЖ Сергію Льовочкіну.