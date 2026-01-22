Мільйонні прибутки: Железняк назвав ймовірних власників 5 анонімних Telegram-каналів (фото)

Народний депутат ("Голос") Ярослав Железняк вважає, що діяльність каналів із мільйонною аудиторією на кшталт "Інсайдер", "Україна Сейчас", "Реальна війна", "Україна Online" та "Times of Ukraine" загрожує демократії та національній безпеці і в своєму розслідуванні пояснює чому так.

"Анонімні телеграм-канали стали справжньою медіаімперією, яка формує думку понад 30 мільйонів підписників, але працює в повній тіні… Хто ці тіньові медіамагнати, чиї канали системно просувають вигідні Офісу президента меседжі, захищають корупціонерів і заробляють на замовних публікаціях тисячі доларів за пост", — сказано в анотації до сюжету-розслідування.

Розслідування Ярослава Железняка

Ярослав Железняк каже, що в сюжеті показує тих, хто допомагає корупціонерам медійно, а саме анонімні Telegram-канали, які за останні роки справді виросли в цілу медіаімперію. В топ-25 лише три канали мають публічних авторів.

"Решта — це аноніми, при цьому їх аудиторія більше ніж 30 млн підписників. Є підозра, що не всіх реальних, але тим не менш це багато. Ці канали формують суспільну думку і порядок денний для мільйонів українців, але очевидно не дотримуються ані журналістських стандартів перевірки інформації, ані в принципі надійності чи об'єктивності", — каже Железняк. За його словами, ці канали часто публікують меседжі в інтересах окремих політичних сил, а іноді їх матеріали допомагають ворогу. І вся ця медіа імперія не платить жодних податків.

Відео дня

Для розслідування він вибрав п'ять каналів "INSIDER UA", "Україна Сейчас", "Реальна війна", "Україна Online" та "Times of Ukraine", пояснивши, що саме вони, за оцінками експертів найбільш активно відпрацьовували "найбруднішу медіаатаку" на антикорупційні органи та "найцинічніший захист відвертих корупціонерів", як от фігурантів справи про Міндіча.

Власники цих Telegram-каналів досить втаємничені, їх соцмережі або пусті, або закриті.

"Times of Ukraine" та "Україна Online" – власники Олег Арутюнянц та Богдан Тимощук

У цих каналів два співвласники: Олег Арутюнянц та Богдан Тимощук. Це єдині фігуранти, які не приховують, що працюють з Telegram. Вони співвласники агенції "Тоба", яка займається просуванням Telegram-каналів. Обоє виступають на профільних конференціях, дають інтерв'ю та позиціонують себе, як Telegram-експерти.

Олег Арутюнянц та Богдан Тимощук Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Але Железняк стверджує, що вони приховують свої статки. Так, офіційні доходи Олега Арутюнянца за 2024 рік склади трохи більше півмільйона гривень, а в 2025 році він заробив лише 100 тисяч гривень.

У Богдана Тимощука картина трохи краща: в минулому році він отримав дохід в 2,5 млн гривень. Але в 2021 році, коли він нібито заробив 130 тисяч на рік, він купив BMW X6 і будинок.

Також серед його клієнтів є людина, яку пов'язують вже іншим анонімним Telegram-каналом.

Андрій Сахаров – INSIDER UA

Андрій Сахаров та його канал INSIDER UA – це другий за розміром інсайдер. 31-річний харків'янин закінчив слідчо-криміналістичний факультет університету Ярослава Мудрого, але живе не в Харкові, а має чотири квартири в передмісті Києва, дві в Ірпені і дві на Софійській Борщагівці.

Андрій Сахаров – власник INSIDER UA Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Також він має дві люксові автівки, а його доходи перед початком повномасштабної війни зросли майже в 40 разів. У 2025 році Сахаров, як ФОП, задекларував близько 9 млн гривень. Железняк вважає, що гроші він отримує за рекламу на своєму каналі.

"Наприклад, є виплати від університету культури Поплавського. Вони збігаються з хвилями позитивних публікацій про нього на Telegram-каналі", — каже нардеп.

Також Сахаров володіє фондом Help. У 2023 році через нього пройшло 8,5 млн гривень, а в 2024 — вже понад 13 млн.

"Україна Сейчас" — В’ячеслав Мішалов

На третьому місці Telegram-канал "Україна Сейчас", але власник мав статки до того, як запустив чи купив канал.

В"ячеслав Мішалов - власник "Україна Сейчас" Фото: Telegram/Ярослав Железняк

40-річний В'ячеслав Мішалов з Дніпра має кілька компаній в сфері нерухомості і після 2022 року багато часу проводить за кордоном

"Реальна війна" – Вадим Климовець

Цей канал начебто належить 31-річному Вадиму Климовцю з Волинської області. Майже вся нерухомість, записана на Климовця, знаходиться теж у Луцьку. Там вже зареєстровані і дві інші компанії, в яких він є або власником, або співвласником. Жодна з них не пов'язана з медійною сферою або інформаційною сферою.

Вадим Климовець - власник каналу "Реальна війна" Фото: Telegram/Ярослав Железняк

За офіційними даними, він їздить на BMW X6 2023 року і, попри призивний вік, під час повномасштабної війни встиг побувати у Барселоні. Його доходи теж почали стрімко зростати з 2023 року разом із бумом Telegram-каналів. Тоді він почав заробляти близькл 1,5 млн грн на рік.

"Але якщо наші джерела праві і він справді власник, то очевидно такі маленькі офіційні доходи не відображають всю картину діяльності такого одного, але великого Telegram-канала", — каже Железняк. Він зауважив, що такі канали належать людям, які раніше майже не фігурували в публічному просторі і не були втягнуті у гучні скандали. Вони, на думку нардепа, є технічним виконавцям, основних пріоритет яких — це заробіток: "Очевидно, що всі вони системно відпрацьовують повістку влади, просувають одночасно вигідні банкові меседжі, атакують опонентів влади, критикують антикорупційні органи і дуже часто розповсюджують фейки. Але паралельно з легкістю рекламують тих самих людей, яких влада хоче очорнити, наприклад, їх політичних опонентів, якщо вони теж за це платять гроші".

"Короче, хто платить, той і замовляє не музику, а пости… вартість одного рекламного поста на цих каналах коливається до 4000 тисяч доларів, а якщо це це політична реклама, то ще більше", — каже Железняк, підтверджуючи, що це багатомільйонний бізнес, власники якого не декларують доходи. Частково це можна пояснити оплатами у криптовалюті, яка стала одним із головних інструментів для непрозорих фінансових операцій, в тому числі і для оплати постів в Telegram.

Також Железняк підозрює, що власники цих Telegram-каналів неформально співпрацюють із окремими правоохоронними органами, що дозволяє їм існувати без перевірок, санкцій чи блокувань.

Але як би там не було, така анонімність і невидимість основних гравців і робить цю систему небезпечною. Вона дає зручний механізм створювати медійний тиск та формувати громадську думку.

Ярослав Железняк вважає, що наступний крок має бути за правоохоронними органами і податковою. Які мають детально перевірити діяльність цих осіб, їхні зв'язки з Telegram-каналами та джерела їх доходів.

Також суспільство має отримати відповіді, хто і в чиїх інтересах формує інформаційний порядок денний на рівні із традиційним медіа.

Telegram-канали та їх власники ще не коментували розслідування Ярослава Железняка.

Нагадаємо, Фокус писав, що 30 березня стало відомо, що Telegram заблокував анонімний канал "Джокер".