Миллионные прибыли: Железняк назвал вероятных владельцев 5 анонимных Telegram-каналов (фото)

Народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк считает, что деятельность каналов с миллионной аудиторией вроде "Инсайдер", "Украина Сейчас", "Реальная война", "Украина Online" и "Times of Ukraine" угрожает демократии и национальной безопасности и в своем расследовании объясняет почему так.

"Анонимные телеграм-каналы стали настоящей медиаимперией, которая формирует мнение более 30 миллионов подписчиков, но работает в полной тени... Кто эти теневые медиамагнаты, чьи каналы системно продвигают выгодные Офису президента месседжи, защищают коррупционеров и зарабатывают на заказных публикациях тысячи долларов за пост", — сказано в аннотации к сюжету-расследованию.

Расследование Ярослава Железняка

Ярослав Железняк говорит, что в сюжете показывает тех, кто помогает коррупционерам медийно, а именно анонимные Telegram-каналы, которые за последние годы действительно выросли в целую медиаимперию. В топ-25 только три канала имеют публичных авторов.

"Остальные — это анонимы, при этом их аудитория больше 30 млн подписчиков. Есть подозрение, что не всех реальных, но тем не менее это много. Эти каналы формируют общественное мнение и повестку дня для миллионов украинцев, но очевидно не придерживаются ни журналистских стандартов проверки информации, ни в принципе надежности или объективности", — говорит Железняк. По его словам, эти каналы часто публикуют месседжи в интересах отдельных политических сил, а иногда их материалы помогают врагу. И вся эта медиа империя не платит никаких налогов.

Для расследования он выбрал пять каналов "INSIDER UA", "Украина Сейчас", "Реальная война", "Украина Online" и "Times of Ukraine", объяснив, что именно они, по оценкам экспертов наиболее активно отрабатывали "самую грязную медиаатаку" на антикоррупционные органы и "самую циничную защиту откровенных коррупционеров", как вот фигурантов дела о Миндиче.

Владельцы этих Telegram-каналов достаточно скрытны, их соцсети либо пустые, либо закрыты.

"Times of Ukraine" и "Украина Online" — владельцы Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук

У этих каналов два совладельца: Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук. Это единственные фигуранты, которые не скрывают, что работают с Telegram. Они совладельцы агентства "Тоба", которое занимается продвижением Telegram-каналов. Оба выступают на профильных конференциях, дают интервью и позиционируют себя, как Telegram-эксперты.

Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Но Железняк утверждает, что они скрывают свое состояние. Так, официальные доходы Олега Арутюнянца за 2024 год составили чуть больше полумиллиона гривен, а в 2025 году он заработал лишь 100 тысяч гривен.

У Богдана Тимощука картина немного лучше: в прошлом году он получил доход в 2,5 млн гривен. Но в 2021 году, когда он якобы заработал 130 тысяч в год, он купил BMW X6 и дом.

Также среди его клиентов есть человек, которого связывают уже другим анонимным Telegram-каналом.

Андрей Сахаров — INSIDER UA

Андрей Сахаров и его канал INSIDER UA — это второй по величине инсайдер. 31-летний харьковчанин окончил следственно-криминалистический факультет университета Ярослава Мудрого, но живет не в Харькове, а имеет четыре квартиры в пригороде Киева, две в Ирпене и две на Софийской Борщаговке.

Андрей Сахаров — владелец INSIDER UA Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Также он имеет две люксовые машины, а его доходы перед началом полномасштабной войны выросли почти в 40 раз. В 2025 году Сахаров, как ФЛП, задекларировал около 9 млн гривен. Железняк считает, что деньги он получает за рекламу на своем канале.

"Например, есть выплаты от университета культуры Поплавского. Они совпадают с волнами положительных публикаций о нем на Telegram-канале", — говорит нардеп.

Также Сахаров владеет фондом Help. В 2023 году через него прошло 8,5 млн гривен, а в 2024 — уже более 13 млн.

"Украина Сейчас" — Вячеслав Мишалов

На третьем месте Telegram-канал "Украина Сейчас", но владелец имел состояние до того, как запустил или купил канал.

Вячеслав Мишалов — владелец "Украина Сейчас" Фото: Telegram/Ярослав Железняк

40-летний Вячеслав Мишалов из Днепра имеет несколько компаний в сфере недвижимости и после 2022 года много времени проводит за границей

"Реальная война" — Вадим Климовец

Этот канал якобы принадлежит 31-летнему Вадиму Климовцу из Волынской области. Почти вся недвижимость, записанная на Климовца, находится тоже в Луцке. Там уже зарегистрированы и две другие компании, в которых он является либо владельцем, либо совладельцем. Ни одна из них не связана с медийной сферой или информационной сферой.

Вадим Климовец — владелец канала "Реальная война" Фото: Telegram/Ярослав Железняк

По официальным данным, он ездит на BMW X6 2023 года и, несмотря на призывной возраст, во время полномасштабной войны успел побывать в Барселоне. Его доходы тоже начали стремительно расти с 2023 года вместе с бумом Telegram-каналов. Тогда он начал зарабатывать около 1,5 млн грн в год.

"Но если наши источники правы и он действительно владелец, то очевидно такие маленькие официальные доходы не отражают всю картину деятельности такого одного, но большого Telegram-канала", — говорит Железняк. Он отметил, что такие каналы принадлежат людям, которые ранее почти не фигурировали в публичном пространстве и не были втянуты в громкие скандалы. Они, по мнению нардепа, являются техническим исполнителям, основных приоритет которых — это заработок: "Очевидно, что все они системно отрабатывают повестку власти, продвигают одновременно выгодные банковые месседжи, атакуют оппонентов власти, критикуют антикоррупционные органы и очень часто распространяют фейки. Но параллельно с легкостью рекламируют тех самых людей, которых власть хочет очернить, например, их политических оппонентов, если они тоже за это платят деньги".

"Короче, кто платит, тот и заказывает не музыку, а посты... стоимость одного рекламного поста на этих каналах колеблется до 4000 тысяч долларов, а если это это политическая реклама, то еще больше", — говорит Железняк, подтверждая, что это многомиллионный бизнес, владельцы которого не декларируют доходы. Частично это можно объяснить оплатами в криптовалюте, которая стала одним из главных инструментов для непрозрачных финансовых операций, в том числе и для оплаты постов в Telegram.

Также Железняк подозревает, что владельцы этих Telegram-каналов неформально сотрудничают с отдельными правоохранительными органами, что позволяет им существовать без проверок, санкций или блокировок.

Но как бы там ни было, такая анонимность и невидимость основных игроков и делает эту систему опасной. Она дает удобный механизм создавать медийное давление и формировать общественное мнение.

Ярослав Железняк считает, что следующий шаг должен быть за правоохранительными органами и налоговой. Которые должны детально проверить деятельность этих лиц, их связи с Telegram-каналами и источники их доходов.

Также общество должно получить ответы, кто и в чьих интересах формирует информационную повестку дня наравне с традиционным медиа.

Telegram-каналы и их владельцы еще не комментировали расследование Ярослава Железняка.

Напомним, Фокус писал, что 30 марта стало известно, что Telegram заблокировал анонимный канал "Джокер".