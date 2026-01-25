"Фарс на Титаніку": у мережі розгорілися суперечки з приводу ролика з танцями в Києві (відео)

В українському сегменті соціальних мереж останніми днями активно поширюються відеоролики, на яких мешканці Києва голосно радіють включенню електрики або, навпаки, влаштовують танці за її відсутності. Одне з найбільш обговорюваних відео зафіксувало групові танці на льоду Київського моря.

Поява таких роликів викликала жваву дискусію: одні вважають їх формою психологічного розвантаження в умовах війни та енергетичного дефіциту, інші — недоречною демонстрацією веселощів на тлі реальних страждань мільйонів людей, які залишилися без тепла й світла. Свою думку з цього питання висловив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"Я не знаю, хто придумав цей "фарс на Титаніку", але виглядає все це максимально кринжово. А самі учасники сприймаються як не цілком адекватні люди. Це м'яко кажучи (не хочу використовувати слово "ідіоти") — написав він у Facebook.

Фото: Facebook

На його думку, публічно розміщувати такий контент означає "знецінювати реальні страждання простих людей, людей похилого віку, інвалідів і дітей, про проблеми яких зараз потрібно буквально кричати на всіх міжнародних майданчиках, попутно залучаючи будь-яку технічну допомогу".

Економіст також зазначив, що подібні відео можуть сформувати спотворене сприйняття ситуації за кордоном, створюючи враження, що енергетична криза в Україні не має критичного характеру. Як приклад Кущ навів особисте спостереження: жінку з двома маленькими дітьми, яка була змушена використовувати інгалятор прямо в кафе через відсутність нормальних умов для лікування.

Водночас знайшлися і прихильники іншої точки зору. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук публічно підтримав людей, які знаходять сили для короткочасної радості навіть у важких умовах.

"Якщо поглянути глибше, люди, які знаходять коротку хвилину для радості, теж частина цієї країни. Війна вимотує не тільки тіло, а й душу. Іноді перепочинок допомагає продовжувати далі. І це зрозуміло", — написав він.

Раніше повідомлялося, що в Києві триває відновлення теплопостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру, що сталася 24 січня. Від ранку до системи опалення вдалося під'єднати ще понад 340 житлових будинків, проте без тепла в столиці, як і раніше, залишаються 1330 багатоповерхівок.