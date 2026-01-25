"Фарс на Титанике": в сети разгорелись споры по поводу ролика с плясками в Киеве (видео)

В украинском сегменте социальных сетей в последние дни активно распространяются видеоролики, на которых жители Киева громко радуются включениям электричества или, напротив, устраивают танцы при его отсутствии. Одно из самых обсуждаемых видео запечатлело групповые пляски на льду Киевского моря.

Появление таких роликов вызвало оживленную дискуссию: одни считают их формой психологической разгрузки в условиях войны и энергетического дефицита, другие — неуместной демонстрацией веселья на фоне реальных страданий миллионов людей, оставшихся без тепла и света. Свое мнение по этому вопросу высказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Я не знаю, кто придумал этот "фарс на Титанике", но смотрится все это максимально кринжево. А сами участники воспринимаются как не вполне адекватные люди. Это мягко говоря (не хочу использовать слово "идиоты") — написал он в Facebook.

По его мнению публично размещать такой контент значит "обесценивать реальные страдания простых людей, стариков, инвалидов и детей, о проблемах которых сейчас нужно буквально кричать на всех международных площадках, попутно привлекая любую техническую помощь".

Экономист также отметил, что подобные видео может сформировать искаженное восприятие ситуации за рубежом, создавая впечатление, что энергетический кризис в Украине не носит критического характера. В качестве примера Кущ привел личное наблюдение: женщину с двумя маленькими детьми, вынужденную использовать ингалятор прямо в кафе из-за отсутствия нормальных условий для лечения.

В то же время нашлись и сторонники иной точки зрения. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук публично поддержал людей, находящих силы для кратковременной радости даже в тяжелых условиях.

"Если взглянуть глубже, люди, которые находят короткую минуту для радости, тоже часть этой страны. Война изматывает не только тело, но и душу. Иногда передышка помогает продолжать дальше. И это понятно", — написал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после атаки РФ на критическую инфраструктуру, произошедшей 24 января. С утра к системе отопления удалось подключить еще более 340 жилых домов, однако без тепла в столице по-прежнему остаются 1330 многоэтажек.