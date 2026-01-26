У Києві таксист зламав щелепу пасажирці (фото)
До трьох років позбавлення волі загрожує київському таксисту, який побив пасажирку, завдавши їй тілесних ушкоджень.
24-річний чоловік, співробітник служби таксі, віз 27-річну дівчину, якій раптово стало погано, і її знудило прямо в салоні, що сильно розлютило водія, повідомляє поліція Києва.
Він висадив її з машини і двічі вдарив кулаком по обличчю. Пізніше лікарі діагностували в неї забої та перелом щелепи.
Правоохоронці швидко з'ясували особу таксиста, затримали його та оголосили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України (умисні потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження).
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.
Поліцейські завершили досудове розслідування і передали обвинувальний акт на розгляд суду.
Нагадаємо, харківська фітнес-модель Анастасія Тереховська стверджувала, що в Києві таксист Uklon напав на неї і облив отруйною речовиною з балончика. Дівчина дістала опіки і пригрозила подати до суду. У компанії відповіли, що нададуть усі дані після офіційного звернення від поліції.
Раніше повідомлялося, що в Харкові таксиста оштрафували на 5100 гривень за те, що він відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою, до того ж зробив це в грубій формі.