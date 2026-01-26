Підтримайте нас RU
У Києві таксист зламав щелепу пасажирці (фото)

До трьох років позбавлення волі загрожує київському таксисту, який побив пасажирку, завдавши їй тілесних ушкоджень.

24-річний чоловік, співробітник служби таксі, віз 27-річну дівчину, якій раптово стало погано, і її знудило прямо в салоні, що сильно розлютило водія, повідомляє поліція Києва.

Він висадив її з машини і двічі вдарив кулаком по обличчю. Пізніше лікарі діагностували в неї забої та перелом щелепи.

Правоохоронці швидко з'ясували особу таксиста, затримали його та оголосили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України (умисні потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження).

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.

Поліцейські завершили досудове розслідування і передали обвинувальний акт на розгляд суду.

Нагадаємо, харківська фітнес-модель Анастасія Тереховська стверджувала, що в Києві таксист Uklon напав на неї і облив отруйною речовиною з балончика. Дівчина дістала опіки і пригрозила подати до суду. У компанії відповіли, що нададуть усі дані після офіційного звернення від поліції.

