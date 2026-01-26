В Киеве таксист сломал челюсть пассажирке (фото)

До трех лет лишения свободы грозит киевскому таксисту, который избил пассажирку, нанеся ей телесные повреждения.

24-летний мужчина, сотрудник службы такси, вез 27-летнюю девушку, которой внезапно стало плохо, и ее вырвало прямо в салоне, что сильно разозлило водителя, сообщает полиция Киева.

Он высадил ее из машины и дважды ударил кулаком по лицу. Позже врачи диагностировали у нее ушибы и перелом челюсти.

Правоохранители быстро выяснили личность таксиста, задержали его и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины (умышленные средней степени тяжести телесные повреждения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Таксисту может грозить тюрьма за избиение пассажирки Фото: Нацполиция Украины

Полицейские завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт на рассмотрение суда.

Відео дня

Напомним, харьковская фитнес-модель Анастасия Тереховская утверждала, что в Киеве таксист Uklon напал на нее и облил ядовитым веществом из баллончика. Девушка получила ожоги и пригрозила подать в суд. В компании ответили, что предоставят все данные после официального обращения от полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове таксиста оштрафовали на 5100 гривен за то, что он отказался обслуживать пассажирку на украинском языке, причем сделал это в грубой форме.