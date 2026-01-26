В Киеве таксист сломал челюсть пассажирке (фото)
До трех лет лишения свободы грозит киевскому таксисту, который избил пассажирку, нанеся ей телесные повреждения.
24-летний мужчина, сотрудник службы такси, вез 27-летнюю девушку, которой внезапно стало плохо, и ее вырвало прямо в салоне, что сильно разозлило водителя, сообщает полиция Киева.
Он высадил ее из машины и дважды ударил кулаком по лицу. Позже врачи диагностировали у нее ушибы и перелом челюсти.
Правоохранители быстро выяснили личность таксиста, задержали его и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины (умышленные средней степени тяжести телесные повреждения).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
Полицейские завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт на рассмотрение суда.
