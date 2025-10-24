Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Украина

"Забрызгал ядом из баллончика": фитнес-модель в Киеве обвинила в нападении водителя Uklon (видео)

Фитнес-модель Анастасия Тереховская
В Киеве фитнес-модель Тереховская обвинила таксиста Uklon в нападении на нее | Фото: Instagram

Харьковская фитнес-модель Анастасия Тереховская утверждает, что в Киеве таксист Uklon напал на нее и облил ядовитым веществом из баллончика. Девушка получила ожоги и собирается подавать в суд. В компании ответили, что предоставят все данные после официального обращения от полиции.

О нападении водителя Uklon модель заявила в заметке на своей странице Instagram 22 октября. По словам девушки, таксист облил ее ядовитым веществом, запрещенным для использования, и едва не лишил зрения.

Пострадавшая утверждает, что таксист "забрызгал" ее ядовитым веществом из баллончика.

"Я в течение двух часов не могла дышать, ничего не видела, меня, беззащитную девушку, подняли посторонние люди (спасибо им большое). Дважды вызывали скорую помощь и полицию. Я получила физический, моральный, психологический и материальный ущерб и травму", — написала Анастасия.

Модель заявила, что кожа ее головы "была полностью обожжена", а также ожоги остались на руке. По ее словам, глаза до сих пор не пришли в норму.

Відео дня
Водителя Uklon обвинила в нападении модель
Фитнес-модель заявила, что на нее напал с перцовым баллончиком водитель Uklon
Фото: скриншот
Фитнес-модель заявила о нападении водителя Uklon
Тереховская утверждает, что получила ожоги после нападения водителя Uklon
Фото: скриншот

Также Тереховская сообщила, что жидкость из перцового баллончика испортила ее шубу стоимостью более 199 тысяч грн и прожгла обувь. Девушка утверждает, что водитель такси напал на нее после просьбы подвезти ее чуть дальше указанной точки.

Водитель Uklon залил модель из баллончика
По словам модели, вещество из баллончика прожгло ее обувь
Фото: скриншот
Таксист Uklon испортил шубу пассажирки
Модель утверждает, что таксист Uklon испортил ее шубу
Фото: скриншот

Модель обратилась к адвокатам, с которыми нашла свидетелей и записи с камер видеонаблюдения. По ее словам, экспертиза вещества из одежды подтвердила, что этот яд мог вызвать слепоту или смерть.

"Взяли заключения у скорой помощи и у наряда полиции, которые вызывали. Я не оставлю это дело, сколько бы мне это не стоило. Я подаю в суд", — заявила Тереховская.

Водителя Uklon обвинили в нападении на модель: позиция компании

Представители Uklon в комментарии "Телеграфу" отметили, что в случае конфликтов клиентам стоит обращаться с жалобами через свой аккаунт, а для предоставления информации об инциденте необходимо официальное обращение от правоохранительных органов.

Когда видео Анастасии появилось в сети, представители компании отреагировали на него в комментариях, назвали поведение водителя недопустимым и написали в личные сообщения для выяснения обстоятельств. Модель ответила, что дальнейшая связь с ней возможна только через адвокатов.

Правоохранительные органы на момент публикации новости не комментировали ситуацию.

Что известно об Анастасии Тереховской

Украинская спортсменка из Харькова Анастасия Тереховская выступает как фитнес-модель в категории до 168 см. Она дважды одерживала победы на мировых чемпионатах, в частности в 2022 году победила на чемпионате мира по фит-модели в своей категории, а в 2023 году стала победительницей Кубка мира IFBB в Риге в Латвии. Кроме того, Анастасия Тереховская в 2024 году стала победительницей конкурса красоты "Charity Queen Украина".

Анастасия Тереховская
Харьковская фитнес-модель Анастасия Тереховская — фитнес-модель Анастасия Тереховская
Фото: Instagram
Анастасия Тереховская победила на Charity Queen Украина 2024
Фитнес-модель Тереховская стала победительницей "Charity Queen Украина 2024"
Фото: Instagram

Напомним, 16 сентября СМИ писали об инциденте в Польше: депутат городского совета Гданьска обругала таксиста из Украины и заявила, что он на нее напал и якобы разбрызгал ей в лицо перцовый газ из-за замечания о незнании польского языка. В ответ украинец опубликовал видео с видеорегистратора, где спокойно говорит с депутатом на польском.

22 октября медиа рассказывали, что русскоязычный гражданин Латвии Александр Вабикс, который напал на украинку в Швейцарии в поезде, оскорблял и других беженок.