"Забрызгал ядом из баллончика": фитнес-модель в Киеве обвинила в нападении водителя Uklon (видео)

Харьковская фитнес-модель Анастасия Тереховская утверждает, что в Киеве таксист Uklon напал на нее и облил ядовитым веществом из баллончика. Девушка получила ожоги и собирается подавать в суд. В компании ответили, что предоставят все данные после официального обращения от полиции.

О нападении водителя Uklon модель заявила в заметке на своей странице Instagram 22 октября. По словам девушки, таксист облил ее ядовитым веществом, запрещенным для использования, и едва не лишил зрения.

Пострадавшая утверждает, что таксист "забрызгал" ее ядовитым веществом из баллончика.

"Я в течение двух часов не могла дышать, ничего не видела, меня, беззащитную девушку, подняли посторонние люди (спасибо им большое). Дважды вызывали скорую помощь и полицию. Я получила физический, моральный, психологический и материальный ущерб и травму", — написала Анастасия.

Модель заявила, что кожа ее головы "была полностью обожжена", а также ожоги остались на руке. По ее словам, глаза до сих пор не пришли в норму.

Фитнес-модель заявила, что на нее напал с перцовым баллончиком водитель Uklon

Также Тереховская сообщила, что жидкость из перцового баллончика испортила ее шубу стоимостью более 199 тысяч грн и прожгла обувь. Девушка утверждает, что водитель такси напал на нее после просьбы подвезти ее чуть дальше указанной точки.

По словам модели, вещество из баллончика прожгло ее обувь

Модель обратилась к адвокатам, с которыми нашла свидетелей и записи с камер видеонаблюдения. По ее словам, экспертиза вещества из одежды подтвердила, что этот яд мог вызвать слепоту или смерть.

"Взяли заключения у скорой помощи и у наряда полиции, которые вызывали. Я не оставлю это дело, сколько бы мне это не стоило. Я подаю в суд", — заявила Тереховская.

Водителя Uklon обвинили в нападении на модель: позиция компании

Представители Uklon в комментарии "Телеграфу" отметили, что в случае конфликтов клиентам стоит обращаться с жалобами через свой аккаунт, а для предоставления информации об инциденте необходимо официальное обращение от правоохранительных органов.

Когда видео Анастасии появилось в сети, представители компании отреагировали на него в комментариях, назвали поведение водителя недопустимым и написали в личные сообщения для выяснения обстоятельств. Модель ответила, что дальнейшая связь с ней возможна только через адвокатов.

Правоохранительные органы на момент публикации новости не комментировали ситуацию.

Что известно об Анастасии Тереховской

Украинская спортсменка из Харькова Анастасия Тереховская выступает как фитнес-модель в категории до 168 см. Она дважды одерживала победы на мировых чемпионатах, в частности в 2022 году победила на чемпионате мира по фит-модели в своей категории, а в 2023 году стала победительницей Кубка мира IFBB в Риге в Латвии. Кроме того, Анастасия Тереховская в 2024 году стала победительницей конкурса красоты "Charity Queen Украина".

Харьковская фитнес-модель Анастасия Тереховская — фитнес-модель

