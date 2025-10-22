Любитель РФ, напавший на украинку в Швейцарии, оскорблял и других женщин, — подробности

Более десяти украинок, живущих в Швейцарии, рассказали, что русскоязычный гражданин Латвии Александр Вабикс нападал на них, когда слышал украинскую речь. Когда они обращались в полицию – там не проявляли энтузиазма. Но теперь история получила развитие.

Инцидент, после которого Александр Вабикс получил широкую известность, произошел 13 октября в поезде Интерлакен-Шпиц. Вабикс напал на украинку Елену Дудник и ее мужа Габриэля. Девушка опубликовала видео и постаралась, чтобы история получила огласку. Оказалось, что Вабикс постоянно нападает на украинских беженок, которые рассказали свои истории "Радио Свобода".

Вабкис напал на семью украинки Елены Дудник в поезде

Александр Вабикс напал на Елену и Габриэля, чьи родители переехали в Швейцарию из Беларуси много лет назад, когда услышал, что она обратилась к мужу на украинском языке. Супруги рассказали, что агрессивный русскоязычный мужчина начал оскорблять пару, в том числе матом и угрожать им: "Я русский человек, мы вас, с***ка, убивать будем, и будем убивать до конца!" — заявлял он.

Габриэль рассказал, что нападавший открыто выражал поддержку войне, которую Россия ведет в Украине, а когда он начал набирать номер полиции, мужчина атаковал его и заявил: "Ты че, мусорам звонишь? Да я тебя сам сломаю! Будем тебя стелить, б***дь!"

"Он заявил, что поддерживает всю эту войну, путинский режим. Он считает себя русским, он говорил, что нас нужно убить. Он так понял, что моя жена — украинская беженка, и начал агрессию. Я впервые столкнулся с подобным", – рассказал Габриэль Шаров, который пытался успокоить агрессивного мужчину, но тот на него напал.

Александр Вабикс нападал на украинок в Швейцарии Фото: Скриншот

Когда Габриэль и другие пассажиры вызвали полицию, агрессор попытался спрятаться, но полиция нашла его и вывела из поезда.

Позже полиция кантона Берн подтвердила инцидент. После того, как Елена и Габриэль рассказали, что произошло в поезде, об аналогичных нападениях на них со стороны агрессивного русскоязычного рассказали еще несколько украинок. Александр Вабикс нападал на них в общественном транспорте, магазинах, спортзалах и бассейнах в городах Цюрих, Берн и Женева. Все эти женщины опознали Вабикса или описали его внешность очень похоже.

Киевлянка Мария Лембак, которая уехала в Швейцарию с дочерью как беженка после начала полномасштабной войны. Подверглась нападению в апреле 2025 года, когда ехала с подругой и двумя пятилетними детьми в трамвае №8 в городе Берн.

Вабикс сидел позади нее и напал, когда услышал украинский язык.

"Он наклонился ко мне и начал говорить на ухо: "Ты, украинка, хохлушка. Мы будем тебя убивать, резать твоих детей. Сейчас ты выйдешь из трамвая, и я посмотрю на какой ты остановке выйдешь. И все, тебе там конец. Будем тебя насиловать, и твоих детей тоже", – рассказывает она.

"Я ему говорю: "Что тебе от меня надо?" А он мне говорит: "Говори по-английски, потому что я не понимаю этого вашего хохляцкого языка". Я начала говорить по-английски, и увидела, что он его вообще не знает: у него слова закончились, потому что он на английском ничего не понимает, – рассказывает Мария. – В трамвае люди поняли, что произошло. Я им начала переводить то, что он сказал. Он вышел, когда увидел, что я звоню в полицию – хотя ранее он сказал, что полиция ничего ему не сделает".

Мария сфотографировала мужчину в трамвае и пошла в ближайшее полицейское отделение, чтобы написать на него заявление. Но в полиции заявили, что не могут его найти, а потом заявили, что это не уголовное дело, потому что он ее не ударил. Но она опубликовала фото, а потом в полиции узнали имя и фамилию агрессора и заявили, что провели с ним беседу.

Фото Вабкиса, сделанное Марией Лембак Фото: Скриншот

В участок Мария пришла с еще одной украинкой, которая подверглась нападению Вабикса.

"Она тоже хотела написать заявление. Полиция сначала не хотела его принимать, но потом все же согласилась. Мы знаем, что он систематически оскорбляет украинцев, особенно женщин с детьми. И полиция ничего не делает! Мне следователь сказал, что женщина, которая была с ним, сообщила, что якобы это я его спровоцировала!" — Мария говорит, что сейчас ее обращение все-таки дошло до прокуратуры, и в дальнейшем по делу о нападении на нее будет суд.

Еще одна украинка, которая узнала мужчину на видео из поезда, – Ольга, которая переехала в Швейцарию в этом году. На нее с сестрой Вабикс напал у озера в Женеве, после того, как девушки сделали ему замечание, когда он дергал лебедей.

"Лебедю это не нравилось – он защищался, щипал его. Это длилось несколько минут. Мужчина, стоявший рядом, сделал этому человеку замечание, потом моя сестра попросила перестать трогать лебедя. Ему это не понравилось – он начал на нее кричать: "Ты кто такая? Ты знаешь, кто я? А ты откуда?" Он кричал обидные и агрессивные фразы: "Хохлов надо всех убить!", "Я тебя сейчас ударю!", "Я тебя пере***у!" – рассказывает Ольга, сестра которой ушла в туалет, но Вабикс пытался выбить дверь.

Ольга сняла этот инцидент на видео. Но не написала заявление в полицию, так как там заявили, что Вабикс узнает ее адрес и имя.

Александр Вабикс – что о нем известно

Мужчину, который напал на семью в поезде, ранее идентифицировали как гражданина Латвии и уроженца Риги Александра Вабикса. Служба госбезопасности Латвии завела на него уголовное дело по статье о разжигании национальной розни, связанной с насилием и угрозами.

Согласно соцсетям, Вабикс в последние месяцы жил в Швейцарии, в Цюрихе. Учился в гимназии в Риге, Лондонском колледже компьютерных и управленческих наук и Кентерберийском университете Крайст Черч. Ругаясь с украинками, он заявлял, что живет в Швейцарии 15 лет.

Александр Вабкис не является гражаднином Швейцарии Фото: Скриншот

По словам Елены Дудник, Александр работал поваром на пищекомбинате, который обслуживает коммерческие самолеты в аэропорту Цюриха. После инцидента его уволили: об это украинке сообщили работники аэропорта. Латвийские СМИ нашли Вабикса в местном реестре неплательщиков алиментов, его также опознали знакомые. В Берне он живет вместе с Еленой Ч. из Одессы, имеющей в Швейцарии статус беженки. Когда украинки заявляли на Вабикса в полицию, она свидетельствовала в его пользу, заявляя, что это они на него напали, или спровоцировали.

На страницах Александра в Facebook можно найти фотографии в том же худи, в котором его сняли на видео во время нападения в поезде. Вабикс не скрывает своих пророссийских взглядов: в январе 2024 года он опубликовал фото в футболке с надписью "Россия в моем сердце", а еще раньше – в 2017 году – фотографию, сделанную на Красной площади в Москве. На его руке – татуировка с изображением матрешки.

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в соцсети X назвал видео, на котором Вабикс нападет на Елену Дудник "ужасным".

"Неприемлемый язык вражды и межэтническая ненависть. Мы обратились в швейцарские правоохранительные органы с просьбой расследовать инцидент и обеспечить ответственность. Такое поведение не должно терпеть", — написал он.

Елена Дудник говорит: ей уже звонили представители украинского посольства в Швейцарии и пообещали поддержку. В настоящее время она готовится подавать заявление в полицию и прокуратуру.

17 октября стало известно, что Служба госбезопасности Латвии возбудила уголовное производство против гражданина своей страны, напавшего на семью Елены Дудник. Как пишет издание Delfi, производство было открыто после появления в сети видео, где зафиксирован инцидент.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 78 Уголовного кодекса Латвии по факту действий, направленных на разжигание национальной розни и вражды против украинцев, связанных с насилием и угрозами.

В тот же день стало известно, что полиция Швейцарии задержала 42-летнего мужчину и отметила, что у него нет швейцарского гражданства.

Напомним, Фокус писал об инциденте с русскоязычным латвийцем и украинкой в швейцарском поезде.

А в сентябре стало известно о загадочной гибели украинки в Швейцарии.