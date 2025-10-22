Любитель РФ, який напав на українку у Швейцарії, ображав і інших жінок, — подробиці

Понад десять українок, які живуть у Швейцарії, розповіли, що російськомовний громадянин Латвії Олександр Вабікс нападав на них, коли чув українську мову. Коли вони зверталися до поліції — там не виявляли ентузіазму. Але тепер історія отримала розвиток.

Інцидент, після якого Олександр Вабікс здобув широку популярність, стався 13 жовтня в поїзді Інтерлакен-Шпіц. Вабікс напав на українку Олену Дудник та її чоловіка Габріеля. Дівчина опублікувала відео і постаралася, щоб історія набула розголосу. Виявилося, що Вабікс постійно нападає на українських біженок, які розповіли свої історії "Радіо Свобода".

Вабкіс напав на сім'ю українки Олени Дудник у поїзді

Олександр Вабікс напав на Олену і Габріеля, чиї батьки переїхали до Швейцарії з Білорусі багато років тому, коли почув, що вона звернулася до чоловіка українською мовою. Подружжя розповіло, що агресивний російськомовний чоловік почав ображати пару, зокрема матюками, і погрожувати їм: "Я російська людина, ми вас, с***ка, вбивати будемо, і будемо вбивати до кінця!" — заявляв він.

Габріель розповів, що нападник відкрито висловлював підтримку війні, яку Росія веде в Україні, а коли він почав набирати номер поліції, чоловік атакував його і заявив: "Ти че, мусорам дзвониш? Та я тебе сам зламаю! Будемо тебе стелити, б***дь!"

"Він заявив, що підтримує всю цю війну, путінський режим. Він вважає себе росіянином, він говорив, що нас потрібно вбити. Він так зрозумів, що моя дружина — українська біженка, і почав агресію. Я вперше зіткнувся з подібним", — розповів Габріель Шаров, який намагався заспокоїти агресивного чоловіка, але той на нього напав.

Олександр Вабікс нападав на українок у Швейцарії Фото: Скриншот

Коли Габріель та інші пасажири викликали поліцію, агресор спробував сховатися, але поліція знайшла його і вивела з поїзда.

Пізніше поліція кантону Берн підтвердила інцидент. Після того, як Олена і Габріель розповіли, що сталося в поїзді, про аналогічні напади на них з боку агресивного російськомовного розповіли ще кілька українок. Олександр Вабікс нападав на них у громадському транспорті, магазинах, спортзалах і басейнах у містах Цюріх, Берн і Женева. Усі ці жінки впізнали Вабікса або описали його зовнішність дуже схоже.

Киянка Марія Лембак, яка виїхала до Швейцарії з дочкою як біженка після початку повномасштабної війни. Зазнала нападу у квітні 2025 року, коли їхала з подругою і двома п'ятирічними дітьми в трамваї №8 у місті Берн.

Вабікс сидів позаду неї і напав, коли почув українську мову.

"Він нахилився до мене і почав говорити на вухо: "Ти, українка, хохлушка. Ми будемо тебе вбивати, різати твоїх дітей. Зараз ти вийдеш із трамвая, і я подивлюся, на якій ти зупинці вийдеш. І все, тобі там кінець. Будемо тебе ґвалтувати, і твоїх дітей теж", — розповідає вона.

"Я йому кажу: "Що тобі від мене треба?" А він мені каже: "Говори англійською, бо я не розумію цієї вашої хохляцької мови". Я почала говорити англійською, і побачила, що він її взагалі не знає: у нього слова закінчилися, тому що він англійською нічого не розуміє, — розповідає Марія. — У трамваї люди зрозуміли, що сталося. Я їм почала перекладати те, що він сказав. Він вийшов, коли побачив, що я дзвоню в поліцію — хоча раніше він сказав, що поліція нічого йому не зробить".

Марія сфотографувала чоловіка в трамваї і пішла до найближчого поліцейського відділку, щоб написати на нього заяву. Але в поліції заявили, що не можуть його знайти, а потім заявили, що це не кримінальна справа, бо він її не вдарив. Але вона опублікувала фото, а потім у поліції дізналися ім'я та прізвище агресора і заявили, що провели з ним бесіду.

Фото Вабкіса, зроблене Марією Лембак Фото: Скриншот

До відділку Марія прийшла зі ще однією українкою, яка зазнала нападу Вабікса.

"Вона теж хотіла написати заяву. Поліція спочатку не хотіла її приймати, але потім усе ж погодилася. Ми знаємо, що він систематично ображає українців, особливо жінок із дітьми. І поліція нічого не робить! Мені слідчий сказав, що жінка, яка була з ним, повідомила, що нібито це я його спровокувала!" — Марія каже, що зараз її звернення все-таки дійшло до прокуратури, і надалі у справі про напад на неї буде суд.

Ще одна українка, яка впізнала чоловіка на відео з поїзда, — Ольга, яка переїхала до Швейцарії цього року. На неї з сестрою Вабікс напав біля озера в Женеві, після того, як дівчата зробили йому зауваження, коли він смикав лебедів.

"Лебедю це не подобалося — він захищався, щипав його. Це тривало кілька хвилин. Чоловік, який стояв поруч, зробив цій людині зауваження, потім моя сестра попросила перестати чіпати лебедя. Йому це не сподобалося — він почав на неї кричати: "Ти хто така? Ти знаєш, хто я? А ти звідки?" Він кричав образливі й агресивні фрази: "Хохлів треба всіх убити!", "Я тебе зараз ударю!", "Я тебе пере***у!" — розповідає Ольга, сестра якої пішла в туалет, але Вабікс намагався вибити двері.

Ольга зняла цей інцидент на відео. Але не написала заяву в поліцію, оскільки там заявили, що Вабікс дізнається її адресу та ім'я.

Олександр Вабікс — що про нього відомо

Чоловіка, який напав на сім'ю в поїзді, раніше ідентифікували як громадянина Латвії та уродженця Риги Олександра Вабікса. Служба держбезпеки Латвії завела на нього кримінальну справу за статтею про розпалювання національної ворожнечі, пов'язаної з насильством і погрозами.

Згідно з соцмережами, Вабікс останніми місяцями жив у Швейцарії, у Цюріху. Навчався в гімназії в Ризі, Лондонському коледжі комп'ютерних та управлінських наук і Кентерберійському університеті Крайст Черч. Лаючись з українками, він заявляв, що живе у Швейцарії 15 років.

Олександр Вабкіс не є громадянином Швейцарії Фото: Скриншот

За словами Олени Дудник, Олександр працював кухарем на харчокомбінаті, який обслуговує комерційні літаки в аеропорту Цюриха. Після інциденту його звільнили: про це українці повідомили працівники аеропорту. Латвійські ЗМІ знайшли Вабікса в місцевому реєстрі неплатників аліментів, його також упізнали знайомі. У Берні він мешкає разом з Оленою Ч. з Одеси, яка має у Швейцарії статус біженки. Коли українки заявляли на Вабікса в поліцію, вона свідчила на його користь, заявляючи, що це вони на нього напали, або спровокували.

На сторінках Олександра у Facebook можна знайти фотографії в тому самому худі, в якому його зняли на відео під час нападу в поїзді. Вабікс не приховує своїх проросійських поглядів: у січні 2024 року він опублікував фото у футболці з написом "Росія в моєму серці", а ще раніше — у 2017 році — фотографію, зроблену на Красній площі в Москві. На його руці — татуювання із зображенням матрьошки.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соцмережі X назвав відео, на якому Вабікс нападе на Олену Дудник "жахливим".

"Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів із проханням розслідувати інцидент і забезпечити відповідальність. Така поведінка не повинна терпіти", — написав він.

Олена Дудник каже: їй уже телефонували представники українського посольства у Швейцарії та пообіцяли підтримку. Наразі вона готується подавати заяву в поліцію і прокуратуру.

17 жовтня стало відомо, що Служба держбезпеки Латвії порушила кримінальне провадження проти громадянина своєї країни, який напав на сім'ю Олени Дудник. Як пише видання Delfi, провадження було відкрито після появи в мережі відео, де зафіксовано інцидент.

Кримінальну справу порушено за частиною 3 статті 78 Кримінального кодексу Латвії за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов'язаних із насильством і погрозами.

Того ж дня стало відомо, що поліція Швейцарії затримала 42-річного чоловіка і зазначила, що у нього немає швейцарського громадянства.

