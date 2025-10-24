"Забризкав отрутою з балончика": фітнес-модель у Києві звинуватила в нападі водія Uklon (відео)

Харківська фітнес-модель Анастасія Тереховська стверджує, що в Києві таксист Uklon напав на неї та облив отруйною речовиною з балончика. Дівчина дістала опіки та збирається позиватися до суду. В компанії відповіли, що нададуть усі дані після офіційного звернення від поліції.

Про напад водія Uklon модель заявила в дописі на своїй сторінці Instagram 22 жовтня. За словами дівчини, таксист облив її отруйною речовиною, забороненою для використання, та ледь не позбавив зору.

Постраждала стверджує, що таксист "забризкав" її отруйною речовиною з балончика.

"Я протягом двох годин не могла дихати, нічого не бачила, мене, беззахисну дівчину, підняли сторонні люди (дякую їм дуже). Двічі викликали швидку допомогу і поліцію. Я отримала фізичну, моральну, психологічну і матеріальну шкоду і травму", — написала Анастасія.

Модель заявила, що шкіра її голови "була повністю обпечена", а також опіки лишилися на руці. За її словами, очі досі не прийшли до норми.

Фітнес-модель заявила, що на неї напав з перцевим балончиком водій Uklon

Також Тереховська повідомила, що рідина з перцевого балончика зіпсувала її шубу вартістю понад 199 тисяч грн і пропалила взуття. Дівчина стверджує, що водій таксі напав на неї після прохання підвезти її трохи далі зазначеної точки.

За словами моделі, речовина з балончика пропалила її взуття

Модель звернулася до адвокатів, з якими знайшла свідків і записи з камер відеоспостереження. За її словами, експертиза речовини з одягу підтвердила, що ця отрута могла спричинити сліпоту чи смерть.

"Взяли висновки у швидких допомог і в наряду поліції, що викликали. Я не залишу цю справу, скільки б мені це не коштувало. Я подаю до суду", — заявила Тереховська.

Водія Uklon звинуватили в нападі на модель: позиція компанії

Представники Uklon у коментарі "Телеграфу" зазначили, що в разі конфліктів клієнтам варто звертатися зі скаргами через свій акаунт, а для надання інформації щодо інциденту необхідне офіційне звернення від правоохоронних органів.

Коли відео Анастасії з'явилося в мережі, представники компанії відреагували на нього в коментарях, назвали поведінку водія неприпустимою та написали в особисті повідомлення для з'ясування обставин. Модель відповіла, що подальший зв'язок із нею можливий лише через адвокатів.

Правоохоронні органи на момент публікації новини не коментували ситуацію.

Що відомо про Анастасію Тереховську

Українська спортсменка з Харкова Анастасія Тереховська виступає як фітнес-модель в категорії до 168 см. Вона двічі здобувала перемоги на світових чемпіонатах, зокрема у 2022 році перемогла на чемпіонаті світу з фіт-моделі у своїй категорії, а у 2023 році стала переможницею Кубка світу IFBB в Ризі в Латвії. Крім того, Анастасія Тереховська у 2024 році стала переможницею конкурсу краси "Charity Queen Україна".

Харківська фітнес-модель Анастасія Тереховська

