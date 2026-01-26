Масштабна пожежа в Києві: горить офісна будівля на Хрещатику, подробиці (відео)

У Києві понад 60 рятувальників продовжують гасити пожежу, що спалахнула на Хрещатику, у Шевченківському районі столиці. Для ліквідації вогню також задіяно понад 15 одиниць техніки.

Займання сталося на першому поверсі чотириповерхової офісної будівлі, і вогонь поширився на територію понад 300 квадратних метрів. Між другим і третім поверхами завалилося перекриття, повідомляє канал "Київ 24". За інформацією місцевих пабліків, перекриття було дерев'яним.

За словами співробітників ДСНС, будівля досить стара, тому вогонь швидко поширився всередині

Журналіст із місця повідомляє, що вогонь, найімовірніше, спалахнув не на першому, як раніше повідомлялося, а на другому поверсі, оскільки саме в тому напрямку активно працюють пожежники. Щоб полегшити доступ до будівлі, рятувальники зрізали ґрати на вікнах першого поверху.

Відео дня

На території перед палаючою будівлею чергують медслужби і поліція. Наразі про постраждалих або загиблих нічого не повідомляють.

Що стало причиною пожежі і які масштаби руйнувань, стане зрозуміло після ліквідації загоряння.

Нагадаємо, у Тернополі загорівся гуртожиток, коли студенти готували їжу на кухні. На кадрах, які поширили в соцмережах, видно, як дівчина залила щось у каструлю на плиті, після чого вогонь охопив приміщення. До цього в каструлі вже щось горіло, проте вогонь був незначним.

Також повідомлялося, що в Києві загорівся популярний ресторан. Вогонь спалахнув після того, як у будівлі прогримів вибух.