Масштабный пожар в Киеве: горит офисное здание на Крещатике, подробности (видео)

В Киеве более 60 спасателей продолжают тушить пожар, который вспыхнул на Крещатике, в Шевченковском районе столицы. Для ликвидации огня также задействовано свыше 15 единиц техники.

Возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного офисного здания, и огонь распространился на территорию более 300 квадратных метров. Между вторым и третьим этажами рухнуло перекрытие, сообщает канал "Киев 24". По информации местных пабликов, перекрытие было деревянным.

По словам сотрудников ГСЧС, здание довольно старое, поэтому огонь быстро распространился внутри

Журналист с места сообщает, что огонь, вероятнее всего, вспыхнул не на первом, как ранее сообщалось, а на втором этаже, поскольку именно в том направлении активно работают пожарники. Чтобы облегчить доступ в здание, спасатели срезали решетки на окнах первого этажа.

На территории перед горящим зданием дежурят медслужбы и полиция. На данный момент о пострадавших или погибших ничего не сообщается.

Что стало причиной пожара и каковы масштабы разрушений, станет ясно после ликвидации возгорания.

