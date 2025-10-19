В Тернополе загорелось общежитие, когда студенты готовили еду на кухне: в сети показали кадры (видео)

Вечером 19 октября в одном из общежитий Западноукраинского национального университета в Тернополе поднялся пожар. Огонь охватил помещение, когда студенты готовили еду на кухне.

Возгорание охватило четвертое университетское общежитие, на место прибыли оперативные службы. Об инциденте сообщили в местных Telegram-каналах.

Вероятные причины возгорания показали в соцсетях: на кадрах, которые распространили в соцсетях, видно, как девушка залила что-то в кастрюлю на плите, после чего огонь охватил помещение. До этого в кастрюле уже что-то горело, однако огонь был незначительным.

В сети пишут, что именно неосторожное обращение на кухне во время приготовления пищи стало причиной возгорания. Однако также предполагают, что огонь мог подняться из-за возгорания проводки на одном из этажей общежития.

Официальной информации на момент публикации не поступало. Местные паблики распространили кадры с места событий, на которых видно, что на место инцидента прибыли пожарные.

Через некоторое время в соцсетях показали кадры, как выглядит общежитие кухня, с которой начался пожар в здании. На кадрах видно задымленное помещение с обгоревшей мебелью и потолком.

На момент публикации официальной информации об инциденте в тернопольском общежитии не поступало. Данных о пострадавших и последствиях также.

