Студент развлекался с надувной куклой и сжег общежитие: как так случилось

Университет, в котором учился парень, выписал ему выговор. Также администрация обратилась к студентам с объявлением о правилах использования силиконовых изделий.

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Студент одного из технологических университетов Китая сжег общежитие после того, как его сосед вернулся в комнату раньше ожидаемого и застал парня за развлечениями с секс-куклой. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты отмечают, что парень был настолько смущен, когда его сосед по комнате неожиданно вернулся домой раньше, что вынес свою "надувную подружку" в коридор и поджег ее.

Однако огонь быстро вышел из-под контроля и распространился, спровоцировав пожарную сигнализацию кампуса. Коридор общежития был заполнен пламенем и дымом.

"Пожарная служба прибыла быстро и потушила пламя с нулевыми жертвами, за исключением "подружки" секс-куклы", — говорится в материале.

Последствия пожара в общежитии Последствия пожара в общежитии

После инцидента университет даже обратился ко всем студентам с призывом не использовать открытый огонь с силиконовыми предметами.

"Пожалуйста, не используйте открытый огонь для работы с силиконовыми изделиями или другими легковоспламеняющимися материалами в здании. Предметы, которые больше не нужны, можно выбросить в мусорку", — говорилось в сообщении администрации учебного заведения.

Студент получил выговор за свои действия.

Напомним, студент использовал параплан, чтобы не опоздать на экзамен.

Фокус также писал о том, как студентка купила на секонд-хенде мешок с безделушками и получила сюрприз.