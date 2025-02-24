Студент розважався з надувною лялькою та спалив гуртожиток: як так сталось

Університет, в якому навчався хлопець, виписав йому догану. Також адміністрація звернулась до студентів з оголошенням щодо правил використання силіконових виробів.

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Студент одного з технологічних університетів Китаю спалив гуртожиток після того, як його сусід повернувся до кімнати раніше очікуваного та застав хлопця за розвагами з секс-лялькою. Про це пише Daily Mail.

Журналісти зазначають, що хлопець був настільки збентежений, коли його сусід по кімнаті несподівано повернувся додому раніше, що виніс свою "надувну подружку" в коридор і підпалив її.

Однак вогонь швидко вийшов з-під контролю і поширився, спровокувавши пожежну сигналізацію кампусу. Коридор гуртожитку був заповнений полум'ям і димом.

"Пожежна служба прибула швидко і загасила полум'я з нульовими жертвами, за винятком "подружки" секс-ляльки", — йдеться у матеріалі.

Наслідки пожежі у гуртожитку Наслідки пожежі у гуртожитку

Після інциденту університет навіть звернувся до всіх студентів із закликом не використовувати відкритий вогонь із силіконовими предметами.

"Будь ласка, не використовуйте відкритий вогонь для роботи з силіконовими виробами або іншими легкозаймистими матеріалами в будівлі. Предмети, які більше не потрібні, можна викинути у смітник", — йшлося у повідомленні адміністрації навчального закладу.

Студент отримав догану за свої дії.

Нагадаємо, студент використав параплан, щоб не запізнитися на іспит.

Фокус також писав про те, як студентка купила на секонд-хенді мішок з дрібничками й отримала сюрприз.