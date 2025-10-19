У Тернополі загорівся гуртожиток, коли студенти готували їжу на кухні: у мережі показали кадри (відео)

Увечері 19 жовтня в одному з гуртожитків Західноукраїнського національного університету у Тернополі здійнялася пожежа. Вогонь охопив приміщення, коли студенти готували їжу на кухні.

Займання охопило четвертий університетський гуртожиток, на місце прибули оперативні служби. Про інцидент повідомили у місцевих Telegram-каналах.

Ймовірні причини займання показали у соцмережах: на кадрах, які поширили у соцмережах, видно, як дівчина залила щось у каструлю на плиті, після чого вогонь охопив приміщення. До цього у каструлі вже щось горіло, однак вогонь був незначним.

У мережі пишуть, що саме необережне поводження на кухні під час приготування їжі стало причиною займання. Однак також припускають, що вогонь міг здійнятися через займання проводки на одному з поверхів гуртожитку.

Офіційної інформації на момент публікації не надходило. Місцеві пабліки поширили кадри з місця подій, на яких видно, що на місце інциденту прибули пожежники.

Через деякий час у соцмережах показали кадри, як виглядає гуртожитська кухня, з якої почалася пожежа у будівлі. На кадрах видно задимлене приміщення з обгорілими меблями та стелею.

На момент публікації офіційної інформації про інцидент у тернопільському гуртожитку не надходило. Даних щодо постраждалих та наслідки також.

