У Києві з'явилася ще одна "юрта незламності": де вона розташована і як працює

У Голосіївському районі столиці на головному вході в парк ім. М. Рильського, біля напису "Я люблю Голосіїв", з'явилася "юрта незламності".

Юрта встановлена в рамках україно-казахського проекту, розповіла гід по Києву Оксана Пурик. У ній можна зігрітися і зарядити гаджети, випити чаю, а також скуштувати баурсаки, традиційну страву Казахстану, якими пригощають волонтери з казахської діаспори.

Юрта всередині прикрашена килимами. Тут кияни мають змогу не лише відпочити, а й познайомитися з культурою Казахстану, його народними костюмами, інструментами та традиціями. Вона працюватиме з 09:00 до 20:00.

Як передає "Інформатор", ця юрта — друга в Києві. Перша встановлена в парку ім. Т. Шевченка в самому центрі столиці. Вона розрахована на 50 місць і слугує місцем обігріву, хоча надалі може стати і локацією для проведення різноманітних тренінгів та майстер-класів для дітей та дорослих.

"Юрта незламності" в парку Шевченка

Якщо ж говорити про найпершу "юрту незламності", то її встановили ще 2022 року в Бучі Київської області, коли стало зрозуміло, що самотужки впоратися з викликами війни жителям міста буде важко.

