В Киеве появилась еще одна "юрта незламності": где она находится и как работает

В Голосеевском районе столицы на главном входе в парк им. М. Рыльского, у надписи "Я люблю Голосеев", появилась "юрта незламності".

Юрта установлена в рамках украино-казахского проекта, рассказала гид по Киеву Оксана Пурик. В ней можно согреться и зарядить гаджеты, выпить чая, а также попробовать баурсаки, традиционное блюдо Казахстана, которыми угощают волонтеры из казахской диаспоры.

Юрта внутри украшена коврами. Здесь у киевлян есть возможность не только отдохнуть, но и познакомиться с культурой Казахстана, его народными костюмами, инструментами и традициями. Она будет работать с 09:00 до 20:00.

Как передает "Информатор", эта юрта – вторая в Киеве. Первая установлена в парке им. Т. Шевченко в самом центре столицы. Она рассчитана на 50 мест и служит местом обогрева, хотя в дальнейшем может стать и локацией для проведения разнообразных тренингов и мастер-классов для детей и взрослых.

"Юрта незламності" в парке Шевченко

Если же говорить о самой первой "юрте незламності", то ее установили еще в 2022 году в Буче Киевской области, когда стало понятно, что самостоятельно справиться с вызовами войны жителям города будет трудно.

