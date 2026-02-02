Зберігаються морози до -28: Діденко розповіла, коли очікується потепління в Україні

В Україні продовжують панувати низькі температури, і наступні кілька днів потепління чекати не варто.

3 лютого, у вівторок, сильні морози нікуди не подінуться, і найближчої ночі вони сягнуть -22-28 градусів, а на південному заході, півдні та південному сході буде трохи "тепліше" — від -17 до -22 градусів, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 3 лютого

Протягом дня в Україні очікується -14 -20 градусів, на півдні — від -4 до -11, а на Закарпатті — близько нуля.

Опадів не передбачається. У вівторок очікується сонячна, хоч і дуже морозна погода.

Погода в Києві 3 лютого

У Києві найближчої ночі очікується сильний мороз, -22-25 градусів, удень з лютого стовпчики термометрів показуватимуть від -12 до -15 градусів.

Синоптикиня попереджає про ожеледицю на дорогах і тротуарах.

За прогнозом Діденко, послаблення морозів очікується з 5 лютого. Температура повітря значно підвищиться, проте з'являться опади та посилиться вітер.

У вівторок, 3 лютого, в Україні буде холодно Фото: facebook / Наталья Диденко

Поки ж в Україні фіксують аномально низькі температури. Наприклад, сьогодні, 2 лютого, у Житомирі стовпчики термометрів показували -30 градусів.

Кількома днями раніше через складні погодні умови на українських дорогах ввели обмеження на рух вантажних і великогабаритних транспортних засобів.

За словами фахівців, перші дні лютого 2026 року стануть найхолоднішими за останні 20 років спостереження.

Похолодання зумовлене тим, що на територію України прийшла арктична полярна маса з так званою "ультраполярною" траєкторією. Це означає, що холодний фронт іде з Арктики в бік Європи, а відповідно — на українську територію.

Нагадаємо, що в Україні можна отримати компенсацію за травму через ожеледицю.