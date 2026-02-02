Сохраняются морозы до -28: Диденко рассказала, когда ожидается потепление в Украине

В Украине продолжают господствовать низкие температуры, и следующие несколько дней потепления ждать не стоит.

3 февраля, во вторник, сильные морозы никуда не денутся, и в ближайшую ночь они достигнут -22 -28 градусов, а на на юго-западе, юге и юго-востоке будет чуть "теплее" – от -17 до -22 градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 3 февраля

В течение дня в Украине ожидается -14 -20 градусов, на юге – от -4 до -11, а на Закарпатье – около нуля.

Осадков не предвидится. Во вторник ожидается солнечная, хоть и очень морозная погода.

Погода в Киеве 3 февраля

В Киеве в ближайшую ночь ожидается сильный мороз, -22-25 градусов, днем ​​з февраля столбики термометров будут показывать от -12 до -15 градусов.

Синоптик предупреждает о гололеде на дорогах и тротуарах.

По прогнозу Диденко, ослабление морозов ожидается с 5 февраля. Температура воздуха значительно повысится, однако появятся осадки и усилится ветер.

Во вторник, 3 февраля, в Украине будет холодно Фото: facebook / Наталья Диденко

Пока же в Украине фиксируют аномально низкие температуры. Например, сегодня, 2 февраля, в Житомире столбики термометров показывали -30 градусов.

Несколькими днями ранее из-за сложных погодных условий на украинских дорогах ввели ограничение на движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств.

По словам специалистов, первые дни февраля 2026 года станут самыми холодными за последние 20 лет наблюдения.

Похолодание обусловлено тем, что на территорию Украины пришла арктическая полярная масса с так называемой "ультраполярной" траекторией. Это означает, что холодный фронт идет из Арктики в сторону Европы, а соответственно — на украинскую территорию.

