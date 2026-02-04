Потепління в Україні: коли воно настане і скільки триватиме

Потепління, на яке так чекають в Україні, почне показувати перші ознаки вже 5 лютого.

Пік зимових холодів уже пройдено, але підвищення температури повітря буде повільним, прогнозує керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"Нарешті, улоговина циклону Romina, наповнена теплом Атлантики та Середземного моря, поступово відтіснить антициклон Daniel з аномальною холоднечею за східні кордони нашої держави. Однак, потепління буде повільним: важке, сухе і холодне повітря не так швидко зрушитися. Тож на дуже різку зміну погоди не розраховуємо", — написав він у соцмережі.

За його словами, січень 2026 року був холоднішим за норму на 3,5 градуса і увійшов до трійки найхолодніших за останні 30 років.

Також цей місяць відзначився тим, що в січні випало 1-1,5 норми опадів, що теж є рекордом за останні п'ять років.

У січні було вчетверо більше за норму днів із морозами понад 10 градусів і нижче, а днів із відлигою — вісім замість звичних 16.

Про прийдешнє потепління в одному зі своїх прогнозів писала і синоптикиня Наталка Діденко.

"З 5-го лютого Атлантика і південні потоки почнуть тиснути сильніше, нададуть антициклону посередників, температура повітря в Україні підвищиться, опадів побільшає, вітер посилиться", — зазначала вона.

При цьому в ніч на четвер морози ще нікуди не подінуться і будуть від -5 до -17 градусів, проте вдень стовпчики термометрів покажуть від -3 до +5 градусів. У північних, західних і центральних областях можливий сніг. На сході та півдні — без опадів.

Почуття холоду посилить сильний поривчастий вітер, швидкість якого сягатиме 15/20 метрів на секунду.

У Києві 5 лютого вночі буде -8 -10 градусів, удень — від -4 до -6. Очікуються сніг та ожеледь, а також вітер і різкі стрибки тиску

Така погода буде до 8 лютого, а вже 9-го очікується нова хвиля похолодання, але вона не буде такою сильною, як попередні.

Нагадаємо, що в ніч на 2 лютого в Житомирській області стовпчики термометрів місцями опустилися до -30 градусів. Ба більше, на Хмельниччині та в Рівненській області місцеві теж зафіксували сильні морози.

Також повідомлялося, що перші дні лютого 2026 року стали найхолоднішими за останні 20 років спостереження фахівцями.