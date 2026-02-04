Потепление в Украине: когда оно наступит и сколько продлится

Потепление, которого так ждут в Украине, начнет показывать первые признаки уже 5 февраля.

Пик зимних холодов уже пройден, но повышение температуры воздуха будет медленным, прогнозирует руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"Наконец, котловина циклона Romina наполнена теплом Атлантики и Средиземного моря постепенно оттеснит антициклон Daniel с аномальной стужей за восточные границы нашего государства. Однако, потепление будет медленным: тяжелый, сухой и холодный воздух не так быстро сдвинуться. Так что на очень резкое изменение погоды не рассчитываем", — написал он в соцсети.

По его словам, январь 2026 года был холоднее нормы на 3,5 градуса и вошел в тройку самых холодных за последние 30 лет.

Также этот месяц отметился тем, что в январе выпало 1-1,5 нормы осадков, что тоже является рекордом за последние пять лет.

В январе было в четыре раза больше нормы дней с морозами более 10 градусов и ниже, а дней с оттепелью — восемь вместо привычных 16.

О грядущем потеплении в одном из своих прогнозов писала и синоптик Наталья Диденко.

"С 5-го февраля Атлантика и южные потоки начнут давить сильнее, предоставят антициклону посредников, температура воздуха в Украине повысится, осадков станет больше, ветер усилится", – отмечала она.

При этом в ночь на четверг морозы еще никуда не денутся и будут от -5 до -17 градусов, однако днем столбики термометров покажут от -3 до +5 градусов. В северных, западных и центральных областях возможен снег. На востоке и юге — без осадков.

Чувство холода усилит сильный порывистый ветер, скорость которого будет достигать 15/20 метров в секунду.

В Киеве 5 февраля ночью будет -8 -10 градусов, днем — от -4 до -6. Ожидаются снег и гололед, а также ветер и резкие прыжки давления

Такая погода будет до 8 февраля, а уже 9-го ожидается новая волна похолодания, но она не будет такой сильной, как предыдущие.

Напомним, что в ночь на 2 февраля в Житомирской области столбики термометров местами опустились до -30 градусов. Более того, в Хмельницкой и в Ровенской области местные тоже зафиксировали сильные морозы.

Также сообщалось, что первые дни февраля 2026 года стали самыми холодными за последние 20 лет наблюдения специалистами.