Погода в Україні: як довго триватиме нова хвиля похолодання

Друга хвиля морозів відступила від України, і на зміну прийшли сніг і сильний, а температура повітря подекуди вже показує вище за нуль.

У п'ятницю, 6 лютого, непрості погодні умови зберігатимуться, пише синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 6 лютого

Останній робочий день тижня буде з опадами. На заході очікуються сніг і мокрий сніг, на півдні — дощ. Схід — без істотних опадів.

Щодо температури повітря, то на півночі та в центрі стовпчики термометрів покажуть від -3 до -8 градусів, на сході — від -8 до -12, а на заході та півдні — близько нуля.

Удень середня температура повітря становитиме від -2 до -7. У західних і південних регіонах тепліше — від -1 до +3, а Закарпаття і Крим зможуть похвалитися показниками в +2 +8 градусів.

Погода в Києві 6 лютого

У столиці п'ятниця буде часом зі снігом. Вітер південно-східний, сильний, поривчастий. Температура повітря — від -3 до -6.

Діденко прогнозує подальше потепління, хоча без опадів не обійдеться.

Фото: facebook / Наталья Диденко

Нова хвиля похолодання прийде з 9 по 11 лютого, коли Україна буде під владою антициклону, але надалі ситуація має покращитися.

За словами синоптиків, пік зимових холодів Україна вже пройшла, і всі в один голос стверджують, що прийдешнє зниження температури повітря буде далеко не таким сильним, як попередні, і триватиме недовго.

Тим часом у Києві через сніг і негоду утворилися величезні затори, причому як на трасах на під'їзді до столиці, так і в самому місті.

Нагадаємо, керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань писав, що підвищення температури повітря в Україні буде повільним.

Також повідомлялося, що перші дні лютого 2026 року стали найхолоднішими за останні 20 років спостереження фахівцями.