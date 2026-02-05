Погода в Украине: как долго продлится новая волна похолодания

Вторая волна морозов отступила от Украины, и на смену пришли снег и сильный, а температура воздуха местами уже показывает выше ноля.

В пятницу, 6 февраля, непростые погодные условия сохраняться, пишет синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 6 февраля

Последний рабочий день недели будет с осадками. На западе ожидаются снег и мокрый снег, на юге — дождь. Восток — без существенных осадков.

Что касается температуры воздуха, то на севере и в центре столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов, на востоке — от -8 до -12, а на западе и юге — около нуля.

Днем средняя температура воздуха составит от -2 до -7. В западных и южных регионах потеплее – от -1 до +3, а Закарпатье и Крым смогут похвастаться показателями в +2 +8 градусов.

Погода в Киеве 6 февраля

В столице пятница будет временами со снегом. Ветер юго-восточный, сильный, порывистый. Температура воздуха — от -3 до -6.

Диденко прогнозирует дальнейшее потепление, хотя без осадков не обойдется.

Фото: facebook / Наталья Диденко

Новая волна похолодания придет с 9 по 11 февраля, когда Украина будет под властью антициклона, но в дальнейшем ситуация должна улучшится.

По словам синоптиков, пик зимних холодов Украина уже прошла, и все в один голос утверждают, что грядущее понижение температуры воздуха будет далеко не таким сильным, как предыдущие, и продлится недолго.

Тем временем в Киеве из-за снега и непогоды образовались огромные пробки, причем как на трассах на подъезде к столице, так и в самом городе.

Напомним, руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань писал, что повышение температуры воздуха в Украине будет медленным.

Также сообщалось, что первые дни февраля 2026 года стали самыми холодными за последние 20 лет наблюдения специалистами.