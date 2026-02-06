За рішенням ВЛК: Сергій Дейнеко звільнився з посади голови Держприкордонслужби

У коментарі журналістам речник ДПСУ Андрій Демченко не став розголошувати медичну інформацію, але нагадав, що Сергій Дейнеко під час служби дістав поранення.

Підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди військовослужбовця звільнили 2 грудня, заявив у коментарі "Радіо Свобода" речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Порядок звільнення з військової служби регулюється законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України. Зазначені вище документи серед інших обставин визначають стан здоров'я", — розповів він.

Розголошувати медичну інформацію Демченко не став, посилаючись на законодавство, але зазначив, що медичний огляд військовослужбовців ДПСУ "проводять відповідні комісії, які в ухваленні рішень є незалежними під час визначення ступеня здоров'я людини".

Відео дня

За словами Демченка, Дейнеко під час служби дістав поранення, зокрема й важке мінно-вибухове, після якого переніс не одну операцію.

Він також спростував інформацію про те, що екскерівник прикордонної служби виїхав за кордон.

"Це не відповідає дійсності", — заявив Демченко.

Сам Сергій Дейнеко повідомляв про своє звільнення з посади голови ДПСУ рівно місяць тому.

"Щиро дякую всім генералам, офіцерам, сержантам, солдатам, державним службовцям і працівникам за спільні зусилля і за злагоджену роботу. І наша боротьба триває. Залишаюся серед захисників України. Мої сили та досвід будуть спрямовані й надалі виключно на захист країни", — писав він.

Справа Сергія Дейнеки — від відставки до запобіжного заходу

2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський анонсував заміну глави ДПСУ і заявив, що Сергій Дейнеко отримає нову посаду в системі Міністерства внутрішніх справ.

4 січня глава МВС Ігор Клименко обговорив із президентом призначення нового глави ДПСУ і пояснив, що Дейнеко обійматиме посаду радника міністра внутрішніх справ.

Про те, що детективи НАБУ проводять обшуки в ексглави ДПСУ Дейнека, УП повідомила 22 січня. Того ж дня НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми та підозру топпосадовцям відомства в одержанні хабарів за контрабанду сигарет. За даними слідства, протягом липня-листопада 2023 року підозрювані "заробили" у такий спосіб щонайменше 204 тисячі євро.

Також бюро оприлюднило розмови підозрюваних у корупції посадовців ДПСУ. На "плівках" ішлося про пропуск 23 машин із контрабандними сигаретами, за який прикордонники отримали 69 000 євро неправомірної вигоди.

27 січня Сергій Дейнеко подав рапорт на звільнення. 27 січня нібито було видано відповідний наказ, повідомляв журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

"Підстава — стан здоров'я. Згідно з висновком військово-лікарської комісії, Дейнеко визнаний непридатним до військової служби. Також враховано рапорт на звільнення, поданий ним учора", — писав він.

30 січня суд обрав запобіжний захід Сергію Дейнеці у вигляді застави в 10 мільйонів гривень, хоча прокурор клопотав про 16 мільйонів.