По решению ВВК: Сергей Дейнеко уволился с поста главы Госпогранслужбы

В комментарии журналистам спикер ГПСУ Андрей Демченко не стал разглашать медицинскую информацию, но напомнил, что Сергей Дейнеко во время службы получил ранение.

Подозреваемого в получении неправомерной выгоды военнослужащего уволили 2 декабря, заявил в комментарии "Радио Свобода" спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Порядок увольнения с военной службы регулируется законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины. Указанные выше документы среди других обстоятельств определяют состояние здоровья", – рассказал он.

Разглашать медицинскую информацию Демченко не стал, ссылаясь на законодательство, но отметил, что медицинское освидетельствование военнослужащих ГПСУ "проводится соответствующими комиссиями, которые в принятии решений независимы при определении степени здоровья человека".

Відео дня

По словам Демченко, Дейнеко во время службы получил ранения, в том числе и тяжелое минно-взрывное, после которого перенес не одну операцию.

Он также опроверг информацию о том, что экс-руководитель пограничной службы выехал за рубеж.

"Это не соответствует действительности", – заявил Демченко.

Сам Сергей Дейнеко сообщал о своем уходе с поста главы ГПСУ ровно месяц назад.

"Искренне благодарю всех генералов, офицеров, сержантов, солдат, государственных служащих и работников за совместные усилия и за слаженную работу. И наша борьба продолжается. Остаюсь среди защитников Украины. Мои силы и опыт будут направлены и дальше исключительно на защиту страны", – писал он.

Дело Сергея Дейнеко – от отставки до меры пресечения

2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал замену главы ГПСУ и заявил, что Сергей Дейнеко получит новую должность в системе Министерства внутренних дел.

4 января глава МВД Игорь Клименко обсудил с президентом назначение нового главы ГПСУ и объяснил, что Дейнеко будет занимать должность советника министра внутренних дел.

О том, что детективы НАБУ проводят обыски у экс-главы ГПСУ Дейнеко, УП сообщила 22 января. В тот же день НАБУ сообщило о разоблачении коррупционной схемы и подозрении топ-чиновникам ведомства в получении взяток за контрабанду сигарет. По данным следствия, в течение июля-ноября 2023 года подозреваемые "заработали" таким образом не менее 204 тысяч евро.

Также бюро обнародовало разговоры подозреваемых в коррупции должностных лиц ГПСУ. На "пленках" речь шла о пропуске 23 машин с контрабандными сигаретами, за который пограничники получили 69 000 евро неправомерной выгоды.

27 января Сергей Дейнеко подал рапорт на увольнение. 27 января якобы был издан соответствующий приказ, сообщал журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Основание – состояние здоровья. Согласно заключению военно-врачебной комиссии, Дейнеко признан непригодным к военной службе. Также учтен рапорт на увольнение, поданный им вчера", – писал он.

30 января суд избрал меру пресечения Сергею Дейнеко в виде залога в 10 миллионов гривен, хотя прокурор ходатайствовал о 16 миллионах.