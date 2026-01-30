10 млн грн залога для Сергея Дейнеко: суд избрал меру пресечения топ-чиновникам ГПСУ, — СМИ

Суд избрал меры пресечения бывшему главе ГПСУ и начальнику отдела пункта пропуска по делу о взятке. Им назначен залог в размере 10 и 2 млн грн соответственно.

По данным "Суспільного", речь идет об экс-главе Государственной пограничной службы Украины Сергее Дейнеко и бывшем начальнике отдела пограничной службы "Соломоново" Александре Марущаке. Об избрании меры пресечения подозреваемым сообщила 29 января пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП рассказали, что по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения к бывшим топ-чиновникам ГПСУ, уличенных в систематическом получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению границы

Ходатайство суд удовлетворил частично: экс-главе ГПСУ было назначено 10 млн грн залога, а бывшему начальнику отдела пункта пропуска — 2 млн грн.

Кроме того, обоих подозреваемых обязали:

прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств дела;

оставить свои паспорта и другие документы, дающие право на пересечение границы, на хранении в соответствующих органах государственной власти.

Указанные обязанности будут действовать до 30 марта 2026 года.

По данным СМИ, Сергею Дейнеко избрана мера пресечения по делу о взятке Фото: скриншот

"Украинская правда" со ссылкой на собственные источники пишет, что прокурор ходатайствовал о 16 миллионах залога для экс-главы ГПСУ Сергея Дейнеко.

Об обысках у Сергея Дейнеко сообщали СМИ

О том, что детективы НАБУ проводят обыски у экс-главы ГПСУ Дейнеко, УП сообщила 22 января. В тот же день НАБУ сообщило о разоблачении коррупционной схемы и подозрении топ-чиновникам ведомства в получении взяток за контрабанду сигарет. По данным следствия, в течение июля-ноября 2023 года подозреваемые "заработали" таким образом не менее 204 тысяч евро.

Также бюро обнародовало разговоры подозреваемых в коррупции должностных лиц ГПСУ. На "пленках" речь шла о пропуске 23 машин с контрабандными сигаретами, за который пограничники получили 69 000 евро неправомерной выгоды.

Журналист Виталий Глагола утверждал, что НАБУ пришли с обысками на КПП "Тиса" на границе с Венгрией в рамках уголовного производства о возможной контрабанде подакцизных товаров.