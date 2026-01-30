10 млн грн застави для Сергія Дейнека: суд обрав запобіжний захід топпосадовцям ДПСУ, — ЗМІ

Суд обрав запобіжні заходи колишньому голові ДПСУ та начальнику відділу пункту пропуску у справі про хабар. Їм призначено заставу у розмірі 10 і 2 млн грн відповідно.

За даними "Суспільного", мова йде про ексголову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека та колишнього начальника відділу прикордонної служби "Соломоново" Олександра Марущака. Про обрання запобіжного заходу підозрюваним повідомила 29 січня пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В САП розповіли, що за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців ДПСУ, викритих на систематичному отриманні хабарів за сприяння безперешкодному перетину кордону

Клопотання суд задовольнив частково: ексголові ДПСУ було призначено 10 млн грн застави, а колишньому начальнику відділу пункту пропуску — 2 млн грн.

Крім того, обох підозрюваних зобов'язали:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин справи;

залишити свої паспорти та інші документи, що дають право на перетин кордону, на зберіганні у відповідних органах державної влади.

Зазначені обов'язки діятимуть до 30 березня 2026 року.

За даними ЗМІ, Сергію Дейнеку обрано запобіжний захід у справі про хабар Фото: скриншот

"Українська правда" з посиланням на власні джерела пише, що прокурор клопотав про 16 мільйонів застави для ексголови ДПСУ Сергія Дейнека.

Про обшуки у Сергія Дейнека повідомляли ЗМІ

Про те, що детективи НАБУ проводять обшуки в ексголови ДПСУ Дейнека, УП повідомила 22 січня. Того ж дня НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми та підозру топпосадовцям відомства в отриманні хабарів за контрабанду цигарок. За даними слідства, протягом липня-листопада 2023 року підозрювані "заробили" таким чином щонайменше 204 тисяч євро.

Також бюро оприлюднило розмови підозрюваних в корупції посадовців ДПСУ. На "плівках" ішлося про пропуск 23 машин із контрабандними цигарками, за який прикордонники отримали 69 000 євро неправомірної вигоди.

Журналіст Віталій Глагола стверджував, що НАБУ прийшли з обшуками на КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною в межах кримінального провадження про можливу контрабанду підакцизних товарів.