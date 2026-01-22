"Дві кучі купюрами по 500": НАБУ оприлюднило розмови підозрюваних в корупції посадовців ДПСУ

Посадовці ДПСУ на оприлюднених Національним антикорупційним бюро аудіозаписах ділять гроші, отримані за пропуск 23 машин із контрабандними цигарками. За даними слідства, всього прикордонники "заробили" 69 000 євро.

"Плівки" НАБУ були опубліковані разом із оголошенням підозри ДПСУ 22 січня. На одному з записів начальник відділу Держприкордонслужби розповідає про одержання 66 000 євро і зазначає, що це "колосальні гроші".

В НАБУ показали діалог, як стверджується, топпосадовця та начальника відділу ДПСУ, під час якого вони обговорювали розподіл хабаря.

"Там дві кучі. Там дві кучі. Велику кучку лишаєш собі. Там в основному купюрами по 500. 69 тисяч, 23 машини", — каже на аудіозаписі колишній глава ДПСУ.

За інформацією антикорупційного органу, під час зустрічі з топпосадовцем у Києві начальник відділу ДПСУ отримав неправомірну вигоду за жовтень 2023 року, а після цього повернувся на місця служби на Закарпатті та розподілив частини суми між підлеглими військовослужбовцями. Також він віддав вказівки щодо пропуску двох автомобілів у листопаді.

Відео дня

На плівках НАБУ начальник відділу ДПСУ обговорює з військовослужбовцем розподіл хабаря Фото: Скрин відео

У грудні 2023 року угорські митники затримали один з мікроавтобусів, що брали участь у схемі. У ньому виявили 141 500 пачок цигарок. В лютому 2024 року "спіймали" ще одне авто. На "плівках" НАБУ є також розмова, за даними слідчих, начальника відділу Держприкордонслужби з його знайомим.

"А та ситуація, що ми говорили, походу наша, той "Спрінтер", в нас проїжджав", — сказав співрозмовник, зазначивши, що автівка перетинала пункт пропуску 29 листопада.

Начальник відділу ДПСУ обговорює затримання авто на кордоні Фото: Скрин відео

Підозра НАБУ посадовцям ДПСУ: деталі

Про те, що НАБУ проводить обшуки в ексголови ДПСУ Дейнека, ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в правоохоронних органах 22 січня.

Того ж дня в НАБУ повідомили про підозру в отриманні хабаря за контрабанду цигарок колишньому голові ДПСУ, начальнику відділу пункту пропуску та колишній службовій особі. За даними слідства, з липня по листопад 2023 року таким чином підозрювані заробили 204 тисячі євро, а пасажирами автомобілів з контрабандою були члени родин українських дипломатів у Європі. Журналіст Віталій Глагола стверджував, що підозру отримав ексголова ДПСУ Сергій Дейнеко, а згадані в розслідуванні НАБУ автомобілі їхали через КПП "Тиса".