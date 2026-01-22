"Две кучи купюрами по 500": НАБУ опубликувало разговоры подозреваемых в коррупции должностных лиц ГПСУ

Чиновники ГПСУ на обнародованных Национальным антикоррупционным бюро аудиозаписях делят деньги, полученные за пропуск 23 машин с контрабандными сигаретами. По данным следствия, пограничники "заработали" 69 000 евро.

"Пленки" НАБУ были опубликованы вместе с объявлением подозрения ГПСУ 22 января. На одной из записей начальник отдела Госпогранслужбы рассказывает о получении 66 000 евро и отмечает, что это "колоссальные деньги".

В НАБУ показали диалог, как утверждается, топ-чиновника и начальника отдела ГПСУ, во время которого они обсуждали распределение взятки.

"Там две кучи. Там две кучи. Большую кучку оставляешь себе. Там в основном купюрами по 500. 69 тысяч, 23 машины", — говорит на аудиозаписи бывший глава ГПСУ.

По информации антикоррупционного органа, во время встречи с топ-чиновником в Киеве начальник отдела ГПСУ получил неправомерную выгоду за октябрь 2023 года, а после этого вернулся на места службы на Закарпатье и распределил части суммы между подчиненными военнослужащими. Также он отдал указания по пропуску двух автомобилей в ноябре.

На пленках НАБУ начальник отдела ГПСУ обсуждает с военнослужащим распределение взятки Фото: Скрин видео

В декабре 2023 года венгерские таможенники задержали один из микроавтобусов, участвовавших в схеме. В нем обнаружили 141 500 пачек сигарет. В феврале 2024 года "поймали" еще одно авто. На "пленках" НАБУ есть также разговор, по данным следователей, начальника отдела Госпогранслужбы с его знакомым.

"А та ситуация, что мы говорили, походу наша, тот "Спринтер", у нас проезжал", — сказал собеседник, отметив, что машина пересекала пункт пропуска 29 ноября.

Начальник отдела ГПСУ обсуждает задержание авто на границе Фото: Скрин видео

Подозрение НАБУ должностным лицам ГПСУ: детали

О том, что НАБУ проводит обыски у экс-главы ГПСУ Дейнека, СМИ сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах 22 января.

В тот же день в НАБУ сообщили о подозрении в получении взятки за контрабанду сигарет бывшему председателю ГПСУ, начальнику отдела пункта пропуска и бывшему должностному лицу. По данным следствия, с июля по ноябрь 2023 года таким образом подозреваемые заработали 204 тысячи евро, а пассажирами автомобилей с контрабандой были члены семей украинских дипломатов в Европе. Журналист Виталий Глагола утверждал, что подозрение получил экс-глава ГПСУ Сергей Дейнеко, а упомянутые в расследовании НАБУ автомобили ехали через КПП "Тиса".