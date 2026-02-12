Від петиції до постанови: влада береться за заборону російськомовного друку

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення готує проєкт постанови, щоб закласти механізм для процедури вилученням з обігу видавничої продукції країни-агресора

Міністерка культури України Тетяна Бережна нагадала, що є закон про видавничу справу, який забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти. І зараз є можливість повністю заборонити друк та розповсюдження друкованої продукції російською мовою. Про це віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Тетяна Бережна повідомила, що на рівні закону це рамково закладено і зараз Держкомтелерадіо, центральний орган виконавчої влади, який формує політику в цій сфері, працює над постановою, щоб закласти конкретний механізм.

Відео дня

"Ми координуємося з Держкомтелерадіо, враховуючи те, що це стосується видавничої справи, і будемо підтримувати цю постанову, щоб прийняти на уряді якомога швидше", - сказала Бережна, коментуючи анонсоване урядове рішення щодо вилученням з обігу видавничої продукції країни-агресора.

На запитання, чиє необхідність і можливість повної заборони в Україні друку та розповсюдження друкованої продукції російською мовою, віцепремʼєрка зазначила, що після того, як відповідна петиція набрала необхідні голоси, активізувалася робота по створенню юридичних механізмів, які би мали чітку процедуру.

Вона заявила, що згаданий раніше проєкт постанови, який готує Держкомтелерадіо, буде включати і російську, і російськомовну книгу.

28 серпня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом обмежити друк, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що внесення змін до законодавства про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної книжкової продукції в Україні можливе за умови більш детального опрацювання із залученням широкого кола експертів.

А уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, заявила, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці, але заборона розповсюдження буде порушувати Конституцію України.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада проголосувала за закон, який приводить низку українських законів у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Цим законом російська мова виключається з переліку тих мов, яка має захищатися в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Україні 81% громадян бажають прибрати російську мову з офіційного спілкування на всій території країни або проти її використання у своєму регіоні.