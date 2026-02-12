От петиции до постановления: власть берется за запрет русскоязычной печати

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, чтобы заложить механизм для процедуры изъятием из обращения издательской продукции страны-агрессора

Министр культуры Украины Татьяна Бережная напомнила, что есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: которая пропагандирует войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывает оккупацию украинских территорий, создает положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержит антиукраинские смыслы. И сейчас есть возможность полностью запретить печать и распространение печатной продукции на русском языке. Об этом вице-премьер-министр по гуманитарной политике рассказала в интервью "Интерфакс-Украина"

Татьяна Бережная сообщила, что на уровне закона это рамочно заложено и сейчас Госкомтелерадио, центральный орган исполнительной власти, который формирует политику в этой сфере, работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм.

"Мы координируемся с Госкомтелерадио, учитывая то, что это касается издательского дела, и будем поддерживать это постановление, чтобы принять на правительстве как можно скорее", — сказала Бережная, комментируя анонсированное правительственное решение по изъятию из обращения издательской продукции страны-агрессора.

На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, вице-премьер отметила, что после того, как соответствующая петиция набрала необходимые голоса, активизировалась работа по созданию юридических механизмов, которые бы имели четкую процедуру.

Она заявила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать и русскую, и русскоязычную книгу.

28 августа петиция на сайте Кабинета министров с призывом ограничить печать, распространение и продвижение русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в Украине набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Премьер-министр Юлия Свириденко в ответ на петицию заявила, что внесение изменений в законодательство об ограничении печати, распространения и продвижения русскоязычной книжной продукции в Украине возможно при условии более детальной проработки с привлечением широкого круга экспертов.

А уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, заявила, что распространение русскоязычной книжной продукции в условиях войны является вызовом культурной безопасности, но запрет распространения будет нарушать Конституцию Украины.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада проголосовала за закон, который приводит ряд украинских законов в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Этим законом русский язык исключается из перечня тех языков, который должен защищаться в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине 81% граждан желают убрать русский язык из официального общения на всей территории страны или против его использования в своем регионе.