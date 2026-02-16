В Україні значно зросла кількість жертв вторгнення серед цивільних: дослідники назвали причини

У 2025 році в Україні кількість загиблих і поранених цивільних через бомбардування зросла на 26%. Моніторингова група AOAV пов’язує це із посиленням російських ударів по містах та інфраструктурі.

Організація "Дія проти збройного насильства" (AOAV) наголосила, що, згідно з англомовними джерелами, внаслідок вибухів в Україні загинуло 2248 цивільних осіб та 12 493 отримали поранення, як повідомляє видання The Guardian. При цьому кількість жертв внаслідок подібних інцидентів значно зросла. За даними цієї глобальної групи моніторингу конфліктів, кількість жертв серед цивільного населення в Україні внаслідок бомбардувань зросла на 26% протягом 2025 року. Це відображає посилення російських атак на міста та інфраструктуру в країні.

В середньому повідомлялося про 4,8% цивільних осіб, які загинули або отримали поранення в результаті кожного удару, що на 33% більше, ніж у 2024 році, причому найгірший напад стався у Дніпрі 24 червня. Тоді російські ракети вразили пасажирський поїзд, квартири та школи, вбивши 21 людину та поранивши 314 осіб, включаючи 38 дітей.

Навмисний напад на цивільне населення або цивільну інфраструктуру у спосіб, що є надмірним для отримання військової переваги, є воєнним злочином. Експерти заявили, що принцип пропорційності знаходиться на межі порушення у багатьох конфліктах, включаючи Газу, Судан і Конго, а також Україну.

"Ми спостерігали, як ця ерозія розгорталася протягом багатьох років, від Хомса до Алеппо, Маріуполя і далі до Гази. Зараз, здається, більше не існує функціонуючого міжнародного порядку, заснованого на правилах, та здатного коли-небудь притягнути винних до відповідальності", — зазначив Ієн Овертон, виконавчий директор AOAV.

Ракетні атаки та атаки безпілотників відбувалися майже щоночі по всій Україні протягом 2025 року та тривали у 2026 році. Вони залишили мільйони людей з обмеженим або відсутнім доступом до електроенергії, опалення та води. Загалом 805 безпілотників та 13 ракет були спрямовані на Україну в ніч на 9 вересня 2025 року, що стало найбільшим авіанальотом, зафіксованим за час війни.

Нагадаємо, що в ніч з 15 на 16 лютого РФ атакувала Україну шістьма ракетами різних типів, серед яких були "Циркони" та балістичний "Іскандер-М". Жертвами російської атаки сталі жителі Донецької, Дніпропетровської, Черкаської та Одеської областей. "Укренерго" повідомили про знеструмлення в цих регіонах внаслідок російських ударів по енергетиці.