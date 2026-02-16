В Украине значительно возросло количество жертв вторжения среди гражданских: исследователи назвали причины

В 2025 году в Украине количество погибших и раненых гражданских из-за бомбардировок выросло на 26%. Мониторинговая группа AOAV связывает это с усилением российских ударов по городам и инфраструктуре.

Организация "Действие против вооруженного насилия" (AOAV) отметила, что, согласно англоязычным источникам, в результате взрывов в Украине погибло 2248 гражданских лиц и 12 493 получили ранения, как сообщает издание The Guardian. При этом количество жертв в результате подобных инцидентов значительно возросло. По данным этой глобальной группы мониторинга конфликтов, количество жертв среди гражданского населения в Украине в результате бомбардировок выросло на 26% в течение 2025 года. Это отражает усиление российских атак на города и инфраструктуру в стране.

В среднем сообщалось о 4,8% гражданских лиц, погибших или получивших ранения в результате каждого удара, что на 33% больше, чем в 2024 году, причем худшее нападение произошло в Днепре 24 июня. Тогда российские ракеты поразили пассажирский поезд, квартиры и школы, убив 21 человека и ранив 314 человек, включая 38 детей.

Умышленное нападение на гражданское население или гражданскую инфраструктуру способом, чрезмерным для получения военного преимущества, является военным преступлением. Эксперты заявили, что принцип пропорциональности находится на грани нарушения во многих конфликтах, включая Газу, Судан и Конго, а также Украину.

"Мы наблюдали, как эта эрозия разворачивалась в течение многих лет, от Хомса до Алеппо, Мариуполя и далее до Газы. Сейчас, кажется, больше не существует функционирующего международного порядка, основанного на правилах, и способного когда-либо привлечь виновных к ответственности", — отметил Иен Овертон, исполнительный директор AOAV.

Ракетные атаки и атаки беспилотников происходили почти каждую ночь по всей Украине в течение 2025 года и продолжались в 2026 году. Они оставили миллионы людей с ограниченным или отсутствующим доступом к электроэнергии, отоплению и воде. Всего 805 беспилотников и 13 ракет были направлены на Украину в ночь на 9 сентября 2025 года, что стало крупнейшим авианалетом, зафиксированным за время войны.

