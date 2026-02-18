У Дніпрі хірурги помилково прооперували і зламали дитині здорову руку (фото)

У Дніпрі двоє травматологів-хірургів однієї з міських дитячих лікарень отримали підозри через те, що прооперували восьмирічному хлопчику здорову руку замість зламаної.

Кримінальне провадження щодо лікарів розпочато за ч. 2 ст. 140 КК України. Їм інкримінують невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього, повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

Слідство встановило, що у вересні 2022 року до медичного закладу звернулася мати з дитиною, у якої, за результатами рентгенографічного обстеження, лікарем було підтверджено перелом правого передпліччя. Маленькому пацієнту наклали гіпсову пов'язку і призначили контрольний огляд через місяць.

Під час повторного огляду лікарі зазначили, що перелом нібито зрісся неправильно, у зв'язку з чим наполягли на необхідності оперативного втручання.

Лікарям повідомили про підозру Фото: Прокуратура Днепропетровской области

1 листопада 2022 року двоє травматологів-хірургів, які раніше оглядали дитину, провели операцію. Унаслідок хірургічного втручання лікарі "переплутали" руки і фактично зламали пацієнтові інше передпліччя.

Першою помилку лікарів помітила мати, побачивши, що синові прооперували здорову руку. Рідні одразу перевели дитину в іншу лікарню, де хлопчику надали всю необхідну допомогу та реабілітацію.

Пізніше судово-медична експертиза і зовсім показала, що об'єктивних медичних показань для проведення операції взагалі не було.

Травми, яких зазнала дитина внаслідок неуважності лікарів, класифікуються як середньої тяжкості.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування у справі триває.

Нагадаємо, у Києві, в одному з пологових будинків померла 36-річна породілля після важких пологів. Дитина народилася мертвою, а матері не надали медичних послуг, яких вона потребувала.

