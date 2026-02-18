В Днепре хирурги ошибочно прооперировали и сломали ребенку здоровую руку (фото)

В Днепре двое травматологов-хирургов одной из городских детских больниц получили подозрения за то, что прооперировали восьмилетнему мальчику здоровую руку вместо сломанной.

Уголовное производство в отношении врачей начато по ч. 2 ст. 140 УК Украины. Им инкриминируют невыполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего, сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Следствие установило, что в сентябре 2022 года в медицинское учреждение обратилась мать с ребенком, у которого, по результатам рентгенографического обследования, врачом был подтвержден перелом правого предплечья. Маленькому пациенту наложили гипсовую повязку и назначили контрольный осмотр через месяц.

В ходе повторного осмотра врачи отметили, что перелом якобы сросся неправильно, в связи с чем настояли на необходимости оперативного вмешательства.

Врачам сообщили о подозрении Фото: Прокуратура Днепропетровской области

1 ноября 2022 года двое травматологов-хирургов, ранее осматривавших ребенка, провели операцию. В результате хирургического вмешательства врачи "перепутали" руки и фактически сломали пациенту другое предплечье.

Первой ошибку врачей заметила мать, увидев, что сыну прооперировали здоровую руку. Родные сразу перевели ребенка в другую больницу, где мальчику предоставили всю необходимую помощь и реабилитацию.

Позже судебно-медицинская экспертиза и вовсе показала, что объективных медицинских показаний для проведения операции вообще не было.

Травмы, которые получил ребенок в результате невнимательности врачей, классифицируются как средней тяжести.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Расследование по делу продолжается.

