Смерть роженицы в Киеве: акушерке грозит тюрьма за халатность

В Киеве, в одном из роддомов умерла 36-летняя роженица после тяжелых родов. Ребенок родился мертвым, а матери не предоставили медицинских услуг, в которых она нуждалась.

Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Роженице в больнице на Оболони не оказали должной помощи Фото: Нацполиция Украины

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 36-летнюю женщину, у которой начались схватки, скорой медицинской помощью доставили в пренатальный центр на Оболони. Врач при осмотре диагностировала, что плод замер. У пациентки начались стремительные роды, которые повышают риск травмирования роженицы.

"Согласно протоколам введения родов, пациентке должны были сделать плодоразрушающую операцию, а не заставлять самостоятельно рожать уже мертвого ребенка. Кроме того, женщину должны были периодически осматривать после родов, зато оставили одну в палате, вовремя не заметив кровотечение", — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что через четыре часа после рождения ребенка роженица умерла в результате массивного кровотечения, вызванного разрывом внутренних органов во время родов, что установлено экспертизой.

В Нацполиции рассказали об обстоятельствах трагедии. Роженице было 36 лет. Роды были тяжелыми, но расследование установило, что фатальных последствий можно было избежать, если бы акушер-гинеколог надлежащим образом выполняла свои обязанности.

Врачу сообщили о подозрении Фото: Нацполиция Украины

50-летняя акушер-гинеколог, которая находилась на дежурстве, не обеспечила необходимый послеродовой уход для 36-летней женщины и своевременное проведение медицинских вмешательств. Такая бездеятельность врача привела к резкому ухудшению состояния пациентки и проведенные реанимационные мероприятия не смогли ее спасти.

Акушерке сообщили о подозрении Фото: Киевская городская прокуратура

В частности, следствие установило, что роженица умерла из-за повреждения внутренних органов и как следствие массивного кровотечения, вызванного стремительными родами.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что таких последствий можно было бы избежать, если бы врач организовала надлежащий медицинский уход за роженицей.

