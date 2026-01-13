Смерть породіллі в Києві: акушерці загрожує в'язниця за недбалість

У Києві, в одному із пологових будинків померла 36-річна породілля після важких пологів. Дитина народилась мертвою, а матері не надали медичних послуг, які вона потребувала.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Породіллі у лікарні на Оболоні не надали належної допомоги Фото: Нацполiцiя Украiни

Як повідомила Київська міська прокуратура, 36-річну жінку, у якої почалися перейми, швидкою медичною допомогою доправили до пренатального центру на Оболоні. Лікарка під час огляду діагностувала, що плід завмер. У пацієнтки почалися стрімкі пологи, які підвищують ризик травмування породіллі.

"Згідно з протоколами введення пологів, пацієнтці мали зробити плідоруйнівну операцію, а не змушувати самостійно народжувати вже мертву дитину. Крім того, жінку повинні були періодично оглядати після пологів, натомість залишили одну у палаті, вчасно не помітивши кровотечу", - заявили у відомстві.

У прокуратурі додали, що за чотири години після народження дитини породілля померла внаслідок масивної кровотечі, спричиненої розривом внутрішніх органів під час пологів, що встановлено експертизою.

У Нацполіції розповіли про обставини трагедії. Породіллі було 36 років. Пологи були важкими, але розслідування встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якщо б акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки.

Лікарці повідомили про підозру Фото: Нацполiцiя Украiни

50-річна акушер-гінеколог, яка перебувала на чергуванні, не забезпечила необхідний післяпологовий догляд для 36-річної жінки та вчасне проведення медичних втручань. Така бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки та проведені реанімаційні заходи не змогли її врятувати.

Акушерці повідомили про підозру Фото: Київська міська прокуратура

Зокрема, слідство встановило, що породілля померла через ушкодження внутрішніх органів та як наслідок масивної кровотечі, спричиненої стрімкими пологами.

Судово-медична експертиза дійшла висновку, що таких наслідків можна було б уникнути, якби лікарка організувала належний медичний догляд за породіллею.

