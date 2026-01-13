Смерть породіллі в Києві: акушерці загрожує в'язниця за недбалість
У Києві, в одному із пологових будинків померла 36-річна породілля після важких пологів. Дитина народилась мертвою, а матері не надали медичних послуг, які вона потребувала.
Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.
Як повідомила Київська міська прокуратура, 36-річну жінку, у якої почалися перейми, швидкою медичною допомогою доправили до пренатального центру на Оболоні. Лікарка під час огляду діагностувала, що плід завмер. У пацієнтки почалися стрімкі пологи, які підвищують ризик травмування породіллі.
"Згідно з протоколами введення пологів, пацієнтці мали зробити плідоруйнівну операцію, а не змушувати самостійно народжувати вже мертву дитину. Крім того, жінку повинні були періодично оглядати після пологів, натомість залишили одну у палаті, вчасно не помітивши кровотечу", - заявили у відомстві.
У прокуратурі додали, що за чотири години після народження дитини породілля померла внаслідок масивної кровотечі, спричиненої розривом внутрішніх органів під час пологів, що встановлено експертизою.
У Нацполіції розповіли про обставини трагедії. Породіллі було 36 років. Пологи були важкими, але розслідування встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якщо б акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки.
50-річна акушер-гінеколог, яка перебувала на чергуванні, не забезпечила необхідний післяпологовий догляд для 36-річної жінки та вчасне проведення медичних втручань. Така бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки та проведені реанімаційні заходи не змогли її врятувати.
Зокрема, слідство встановило, що породілля померла через ушкодження внутрішніх органів та як наслідок масивної кровотечі, спричиненої стрімкими пологами.
Судово-медична експертиза дійшла висновку, що таких наслідків можна було б уникнути, якби лікарка організувала належний медичний догляд за породіллею.
