Друг Зеленського Сергій Шефір покинув Україну, — нардеп

Публікують фото колишнього помічника президента України з аеропорту Варшави, зроблене, як повідомляється, 17 лютого.

Сергій Шефір, співзасновник "Кварталу 95", покинув Україну. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк, публікуючи фото, як він вважає, колишнього помічника Володимира Зеленського з аеропорту Варшави.

Ярослав Железняк вважає, що на знімку — Сергій Шефір в аеропорту Варшави Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Фото в польському аеропорту було зроблено 17 лютого, написав Железняк: "На відміну від Галущенка Шефір, схоже, доїхав до Варшави. Спасибі за фото передплатникам, зробленим учора в аеропорту", — ідеться в пості.

Нагадаємо, раніше, коментуючи суд над колишнім міністром енергетики Германом Галущенком, нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк в інтерв'ю "Radio NV" заявив, що на посаду міністра Галущенка лобіював на той момент помічник президента України Сергій Шефір.

Нардеп, говорячи про "операцію Мідас", заявив, що в межах вивчення цієї справи треба вивчати й фігуру Сергія Шефіра, який був тривалий час першим помічником президента України Володимира Зеленського.

Нардеп нагадав, що до 29 квітня 2021 року Галущенко обіймав посаду віцепрезидента "Енергоатому", і саме Шефір, за його словами, проводив в ОП неформальні співбесіди керівництва "Енергоатому"

"Ще раз нагадую, квітень 2021 року, це четвертий місяць 2021 року. Лютий, коли відкривався цей фонд для відмивання хабарів, був на два місяці раніше. Тому виникає досить логічне питання щодо участі не тільки одного зі співвласників 95 Кварталу, Тимура Міндіча, а й іншого, досить відомого, Сергія Шефіра", — сказав нардеп.

Хто такий Сергій Шефір

Сергій Шефір — давній друг і бізнес-партнер Зеленського. Вони знайомі з 1995 року, коли брати Сергій і Борис Шефіри організовували в Кривому Розі фестиваль КВК. У 2003 році разом із Зеленським вони заснували Студію "Квартал 95". Сергій Шефір був її сценаристом, продюсером і директором.

Сергій Шефір і Володимир Зеленський Фото: Соцсети

Сергія Шефіра призначили першим помічником Зеленського в травні 2019 року, щойно той узявся за виконання обов'язків президента.

За даними Слідство.Інфо, саме Шефіру Зеленський передав свою частку Кварталу 95 напередодні президентських виборів 2019 року.

22 вересня 2021 року на Шефіра вчинили замах — його машину обстріляли з автомата в Київській області. Загалом у машину вистрілили 18 разів, водій дістав поранення, сам Шефір не постраждав. В ОП пов'язали напад на Шефіра із законом про деолігархізацію.

30 березня 2024 року Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента. Уже наступного дня Шефір заявив, що залишається в команді Зеленського попри звільнення, оскільки вони з ним друзі, а це важливіше за посаду.

12 листопада 2025 року прокурор САП Сергій Савицький під час засідання ВАКС заявив, що Сергій Шефір і співвласник студії Квартал-95 Тимур Міндіч обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у корупції.

Нагадаємо, раніше журналісти The Times зазначали, що знайомства Володимира Зеленського з часів його комедійної кар'єри можуть загрожувати його президентським і військовим зусиллям. Корупційні скандали дають аргументи пропаганді РФ і сіють сумніви серед союзників.

Раніше ми повідомляли, що колишнього міністра енергетики Германа Галущенка взяли під варту. Для нього визначили можливість внесення застави в розмірі 200 мільйонів гривень.